9 вещей, которые сделают вашу жизнь проще

Составляйте списки

Не обязательно быть перфекционистом, для того, чтобы составлять списки. Кстати, при желании подчинять структуризации можно всё что угодно: отправляетесь за продуктами, не забудь записать на листке бумаге, что вы собираетесь купить — такой подход позволит вам не только ничего не пропустить, но и сэкономить деньги. Много дел, которые предстоит сделать в ближайшие дни? Составьте список, что бы не упустить из виду ничего важного. Собираетесь в путешествие? Обозначьте в блокноте главные позиции вашего багажа — точно ничего не забудете. Кроме того, если говорить о психологическом настрое — составление списков поможет вам освободить голову от ненужных вещей, расслабиться, позволить себе быть безалаберной и счастливой.

Освободитесь от прошлого

Сжигать фотографии бывшего, конечно, не стоит — во-первых в условиях городской квартиры этот ритуал может закончиться весьма плачевно, а во-вторых, от неприятных воспоминаний танец на пепле окончившейся любви не спасет. А вот убрать их с видного места — вполне реально. С глаз долой, как известно… Позаботьтесь о своем настоящем — пока вы живете прошлым, начать новую, беззаботную жизнь совершенно не представляется возможным. И по возможности — избавьтесь от подарков, незачем собирать пыль.

Речь, конечно, не идет о приятных воспоминаниях — они, напротив, помогают нам двигаться вперед, главное не слишком увлекаться просмотром фотоальбомов, иначе вы рискуете пропустить что-нибудь важное в реальности.

Выбирайте окружение

Освободить себя от общения с людьми, которые причиняют вам дискомфорт — всегда полезно. Ограничьтесь встречами с несколькими подругами, которые вас не утомляют. Времяпрепровождение даже с самыми близкими людьми может забирать такую необходимую жизненную энергию. К тому же, если вас окружают недовольные жизнью пессимисты, нытики, слишком болтливые люди или энергетические вампиры — наладить свою жизнь практически невозможно.

Уделяйте себе время

Посвятите себе любимой хотя бы один день в неделю. Сегодня не нужно назначать встреч, заниматься домашними делами или выполнять обязательства перед коллегами — подумайте о себе и вы увидите, что импровизированное одиночество пойдет вам на пользу. Отправляйтесь в салон красоты или по магазинам, выпейте не торопясь чашечку кофе в кафе, погладьте кота или почитайте интересную книгу. Успеть все невозможно. Объясните это себе, раз в неделю можно забыть понятие «я должна» и вспомнить «я хочу».

Обращайте внимание на цвета

Цвета, оказываются, тоже оказывают влияние на наше психологическое состояние. Так, например, красный зарядит вас энергией на весь день, а голубой принесет такую необходимую гармонию и спокойную радость. Избегайте оттенков, которые вас раздражают — это очень легко, по возможности окружайте себя любимыми цветами.



