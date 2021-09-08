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9 вещей, которые сделают вашу жизнь проще

Счастье. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Наше любимое занятие — усложнять себе жизнь. Рассказываем, как отбросить все ненужное, концентрируясь на главном.

Составляйте списки

Не обязательно быть перфекционистом, для того, чтобы составлять списки. Кстати, при желании подчинять структуризации можно всё что угодно: отправляетесь за продуктами, не забудь записать на листке бумаге, что вы собираетесь купить — такой подход позволит вам не только ничего не пропустить, но и сэкономить деньги. Много дел, которые предстоит сделать в ближайшие дни? Составьте список, что бы не упустить из виду ничего важного. Собираетесь в путешествие? Обозначьте в блокноте главные позиции вашего багажа — точно ничего не забудете. Кроме того, если говорить о психологическом настрое — составление списков поможет вам освободить голову от ненужных вещей, расслабиться, позволить себе быть безалаберной и счастливой.

Освободитесь от прошлого

Сжигать фотографии бывшего, конечно, не стоит — во-первых в условиях городской квартиры этот ритуал может закончиться весьма плачевно, а во-вторых, от неприятных воспоминаний танец на пепле окончившейся любви не спасет. А вот убрать их с видного места — вполне реально. С глаз долой, как известно… Позаботьтесь о своем настоящем — пока вы живете прошлым, начать новую, беззаботную жизнь совершенно не представляется возможным. И по возможности — избавьтесь от подарков, незачем собирать пыль.

Речь, конечно, не идет о приятных воспоминаниях — они, напротив, помогают нам двигаться вперед, главное не слишком увлекаться просмотром фотоальбомов, иначе вы рискуете пропустить что-нибудь важное в реальности.

Выбирайте окружение

Освободить себя от общения с людьми, которые причиняют вам дискомфорт — всегда полезно. Ограничьтесь встречами с несколькими подругами, которые вас не утомляют. Времяпрепровождение даже с самыми близкими людьми может забирать такую необходимую жизненную энергию. К тому же, если вас окружают недовольные жизнью пессимисты, нытики, слишком болтливые люди или энергетические вампиры — наладить свою жизнь практически невозможно.

Уделяйте себе время

Посвятите себе любимой хотя бы один день в неделю. Сегодня не нужно назначать встреч, заниматься домашними делами или выполнять обязательства перед коллегами — подумайте о себе и вы увидите, что импровизированное одиночество пойдет вам на пользу. Отправляйтесь в салон красоты или по магазинам, выпейте не торопясь чашечку кофе в кафе, погладьте кота или почитайте интересную книгу. Успеть все невозможно. Объясните это себе, раз в неделю можно забыть понятие «я должна» и вспомнить «я хочу».

Обращайте внимание на цвета

Цвета, оказываются, тоже оказывают влияние на наше психологическое состояние. Так, например, красный зарядит вас энергией на весь день, а голубой принесет такую необходимую гармонию и спокойную радость. Избегайте оттенков, которые вас раздражают — это очень легко, по возможности окружайте себя любимыми цветами.


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