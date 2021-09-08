Кристина Асмус рассказала о новых отношениях: «Нахожусь в абсолютной любви»

И хотя Кристина продолжает скрывать бойфренда, иногда она все же делится некоторыми деталями их отношений. Например, на днях Асмус рассказала подписчикам в инстаграме о поддержке, которую получает от любимого человека в непростой для нее период — сейчас Асмус снимается сразу в нескольких проектах.

Спасибо вам всем за поддержку, за сотни сообщений и адекватную реакцию на мою открытость. Но что для меня сейчас важно — я нахожусь просто в абсолютной любви! Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека, мне — уж не знаю за что — посланы два крутых проекта. Сейчас они идут в параллель,

— рассказала Кристина о новом этапе своей жизни.

Кристина Асмус ФОТО: Instagram

Несмотря на проблемы со здоровьем и постоянный недосып, Асмус всегда с удовольствием едет с одних съемок на другие, пишет Spletnik.

Напомним, что прошлым летом Кристина Асмус объявила о разводе с отцом ее семилетней дочери Насти Гариком Харламовым. По слухам, инициатором расставания была именно Кристина. После слов Асмус о новом бойфренде, отношения с которым длятся уже не один год, многие поклонники сделали вывод, что к ее расставанию с мужем все же были причастны третьи лица.

Впрочем, сейчас в новых отношениях счастлива не только Асмус, но и Харламов. По слухам, 40-летний комик уже не первый месяц встречается с 28-летней актрисой Екатериной Ковальчук. Но на данный момент эта информация не получила официального подтверждения.



