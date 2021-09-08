Кристина Асмус рассказала о новых отношениях: «Нахожусь в абсолютной любви»

Еще в начале лета 33-летняя Кристина Асмус рассказала о новых отношениях, в которых, по собственным словам, находится «не один год». Личность возлюбленного актриса не раскрыла, однако заявила, что ее точно ничего не связывает с Александром Петровым, Алексеем Учителем или Милошем Биковичем, с которыми ей регулярно приписывают романы.
И хотя Кристина продолжает скрывать бойфренда, иногда она все же делится некоторыми деталями их отношений. Например, на днях Асмус рассказала подписчикам в инстаграме о поддержке, которую получает от любимого человека в непростой для нее период — сейчас Асмус снимается сразу в нескольких проектах.
Спасибо вам всем за поддержку, за сотни сообщений и адекватную реакцию на мою открытость. Но что для меня сейчас важно — я нахожусь просто в абсолютной любви! Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека, мне — уж не знаю за что — посланы два крутых проекта. Сейчас они идут в параллель,
— рассказала Кристина о новом этапе своей жизни.
Несмотря на проблемы со здоровьем и постоянный недосып, Асмус всегда с удовольствием едет с одних съемок на другие, пишет Spletnik.
Напомним, что прошлым летом Кристина Асмус объявила о разводе с отцом ее семилетней дочери Насти Гариком Харламовым. По слухам, инициатором расставания была именно Кристина. После слов Асмус о новом бойфренде, отношения с которым длятся уже не один год, многие поклонники сделали вывод, что к ее расставанию с мужем все же были причастны третьи лица.
Впрочем, сейчас в новых отношениях счастлива не только Асмус, но и Харламов. По слухам, 40-летний комик уже не первый месяц встречается с 28-летней актрисой Екатериной Ковальчук. Но на данный момент эта информация не получила официального подтверждения.