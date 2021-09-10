Пять знаков Зодиака, которые встретят любовь до конца 2021 года

Астрологи составили любовное предсказание для пяти знаков Зодиака — эксперты уверены, что их представители непременно встретят свою половинку в 2021 году.

1 Рыбы

По словам астрологов, в ближайшее время у Рыб случится судьбоносная встреча, которую они не смогут забыть. Одинокие представители знака обязательно найдут того, о ком мечтали большую часть жизни, а у семейных партнеров вновь наступит романтический период.

2 Овен

Мимолетные романы Овнов в уходящем году имеют все шансы перерасти в крепкие и счастливые отношения. Особенно, им стоит присмотреться к отношениям со Львами или Стрельцами.

3 Лев

Львы в этом году могут встретиться с бывшей любовью. Есть вероятность, что старые чувства вспыхнут с новой силой. Однако нет гарантии, что эта встреча перерастет во что-то большее. Семейным представителям знака зодиака повезет больше — их отношения со вторыми половинками будут бурными, с нотками ревности, поцелуями и скандалами.

4 Весы

Представителям этого знака можно даже особо не прилагать усилий и просто ждать удобный момент, когда вторая половинка найдет их сама. Не сомневайтесь — в 2021 году вас определенно ждет успех в любовных делах. Тем, кто уже находится в паре, эксперты советуют дарить друг другу больше внимания и заботы.

5 Стрелец

Одинокие Стрельцы в шаге от встречи любви всей своей жизни. Однако, не форсируйте события, насладитесь начальным периодом развития отношений и старайтесь получать удовольствие от романтики, сюрпризов и ухаживаний.



