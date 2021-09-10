Пять знаков Зодиака, которые встретят любовь до конца 2021 года
По словам экспертов, этим счастливчикам непременно повезет обрести счастье, пишет wmj.ru.
По словам экспертов, этим счастливчикам непременно повезет обрести счастье, пишет wmj.ru.
Астрологи составили любовное предсказание для пяти знаков Зодиака — эксперты уверены, что их представители непременно встретят свою половинку в 2021 году.
1 Рыбы
По словам астрологов, в ближайшее время у Рыб случится судьбоносная встреча, которую они не смогут забыть. Одинокие представители знака обязательно найдут того, о ком мечтали большую часть жизни, а у семейных партнеров вновь наступит романтический период.
2 Овен
Мимолетные романы Овнов в уходящем году имеют все шансы перерасти в крепкие и счастливые отношения. Особенно, им стоит присмотреться к отношениям со Львами или Стрельцами.
3 Лев
Львы в этом году могут встретиться с бывшей любовью. Есть вероятность, что старые чувства вспыхнут с новой силой. Однако нет гарантии, что эта встреча перерастет во что-то большее. Семейным представителям знака зодиака повезет больше — их отношения со вторыми половинками будут бурными, с нотками ревности, поцелуями и скандалами.
4 Весы
Представителям этого знака можно даже особо не прилагать усилий и просто ждать удобный момент, когда вторая половинка найдет их сама. Не сомневайтесь — в 2021 году вас определенно ждет успех в любовных делах. Тем, кто уже находится в паре, эксперты советуют дарить друг другу больше внимания и заботы.
5 Стрелец
Одинокие Стрельцы в шаге от встречи любви всей своей жизни. Однако, не форсируйте события, насладитесь начальным периодом развития отношений и старайтесь получать удовольствие от романтики, сюрпризов и ухаживаний.