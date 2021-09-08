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Налоговый департамент взялся за доходы эстонских блогеров

Налогово-таможенный департамент, декларирование доходов в электронном виде. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Лидеры общественного мнения через платформы социальных сетей продвигают свои товары и услуги от косметики до туристических агентств. Понятно, что они, являясь общественными деятелями, находятся под повышенным вниманием, поэтому аудитория также интересуется их «налоговым поведением».

Вопросы о ясности доходов некоторых общественных лиц обсуждались на публичных форумах и в комментариях, а также эти темы затрагивались в СМИ.

О местных блогерах известно много личной информации. Мы знаем членов их семей, где они живут, чем занимаются и как проводят свободное время. В Эстонии многие данные и реестры являются общедоступными, и если, например, влиятельное лицо не ходит на работу или не владеет компанией, но продолжает путешествовать или заниматься ремонтом, то вскоре у многих подписчиков возникают вопросы.

Мы спросили Налогово-таможенный департамент, как блогеры могут декларировать свои доходы и как сделать так, чтобы налогообложение было четким и правильным с самого начала, пишет портал Sõbranna.

Отвечает Эркки Паулюс, руководитель отдела аудита Налогово-таможенного департамента:

Важно, чтобы, если человек предоставляет услугу, от которой он получает доход, то этот доход также должен быть задекларирован, а налоги уплачены. Это можно сделать разными способами.

1. Если оказание услуги является разовой деятельностью для частного лица, и оно не является предприятием, он должен декларировать доход по этому поводу в декларации о подоходном налоге с физических лиц, подаваемой один раз в год. В этом случае необходимо уплатить подоходный налог.

2. Если частное лицо предоставляет услуги на постоянной основе, это уже бизнес, и он должен зарегистрироваться в качестве самозанятого лица или, в качестве альтернативы, создать частную компанию с ограниченной ответственностью для целей своей деятельности. Как самозанятому лицу, помимо подоходного налога, социального налога и, в случае обязанного лица, должна выплачиваться накопительная пенсия. При получении вознаграждения от OÜ, помимо подоходного налога, социального налога, налога на страхование от безработицы и, в случае обязанного лица, необходимо уплатить налог на накопительную пенсию.

3. В определенных случаях открытие бизнес-счета также может быть наиболее подходящим решением. Доход от бизнес-счета до 25 000 евро облагается налогом по ставке 20 процентов, а доход от 25 001 до 40 000 евро облагается налогом по ставке 40 процентов. Подоходный налог с предприятий делится между подоходным налогом, социальным налогом и, в случае должника, взносом в накопительную пенсию.

Если трудовой доход человека превышает 40 000 евро в год, он или она обязаны зарегистрироваться в качестве предпринимателя (FIE, OÜ) в коммерческом регистре и в качестве плательщика НДС в Налогово-таможенном департаменте.

NB! Не исключены и ситуации, когда партнеры, чьи продукты рекламируются за плату, уже заявили и уплатили налоги. В этом случае роутер не должен платить налоги.

Что делать, если вы сомневаетесь в чьей-либо финансовой безупречности?

В случае сомнений можно отправить подсказку MTA, что также можно сделать анонимно. Однако следует отметить, что мы не можем предоставить отзыв об обработке подсказок, поскольку это личная налоговая тайна, и лицо должно дать согласие на ее раскрытие.

Что будет с блогером, если он ошибется?

Я более подробно объясню, что происходит, если человек не платит налоги с заработанного дохода. Затем мы просим физическое лицо внести исправления в декларацию физического лица или, при необходимости, определим сумму налога, подлежащую уплате, на основании налогового решения. Если сумма налога не уплачена вовремя, лицо также должно уплатить налоговые проценты, и налоговый орган имеет право наказать налогоплательщика штрафом (до 300 штрафных единиц или до 1200 евро).

Физическое лицо должно учитывать, что Налогово-таможенный департамент может задним числом (до пяти лет) потребовать исправления декларации или наложить обязательство по уплате налога своим решением.

Налогово-таможенный департамент уделяет больше внимания, чем раньше, улучшению поступлений подоходного налога с физических лиц, и, помимо прочего, мы также консультируем и проверяем онлайн-трейдеров или лиц, предоставляющих услуги.

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