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Врачи назвали витамины, которые нужно начать принимать осенью

Витамины. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В осенне-зимний период растет уровень стресса, снижается иммунитет, проявляются хронические заболевания. Насколько эффективен тест на дефицит витаминов и какие пять витаминов нужно начать принимать уже в сентябре, чтобы чувствовать себя хорошо всю зиму, выяснила корреспондент «МИР 24».

«Стоит узнать, дефицит каких витаминов вы уже испытываете. Для этого можно сдать анализ крови. Это не маркетинговая уловка, а важная процедура, так как витамины принимают участие в большом количестве жизненно важных процессов. Тем не менее есть вещества, дефицит которых большинство испытывает осенью-зимой», – говорит сооснователь сервиса по подбору витаминов Александр Вученович.

В первую очередь – это витамин D, который является главной защитой от вирусов и простуд. Когда солнца на улице же нет, витамин D очень быстро расходуется и человек становится уязвимым для болезней. Вторая группа – витамин A. «Витамин А мы в основном получаем из свежих фруктов и овощей, а с приходом холодов их все меньше. Он играет важную роль в нормальной работе сердца, легких и зрения. Следующий витамин – это магний. Он отвечает за стрессоустойчивость», – объясняет Вученович.

Еще одно важное вещество, которое необходимо организму с приходом осени, это Омега-3. «Организм не синтезирует его сам, получить его можно только из пищевых источников, конкретно из рыбы и рыбьего жира. К сожалению, дефицит Омеги-3 не наблюдается только у жителей Японии, которые едят свежую рыбу несколько раз в неделю», – говорит эксперт.

Реабилитолог Марк Леонтьев считает, что тема витаминов сегодня сильно коммерциализирована. Лучше не назначать витамины себе самостоятельно, а для начала сдать анализы. А в качестве профилактики можно выбирать витаминно-минеральный комплекс.

«Лучше, если в составе витаминно-минерального комплекса будет цинк, так как при его дефиците страдает синтез эндогенного интерферона. А также селен – есть сведения, что дефицит этого микроэлемента сильно сказывается на работоспособности. Витамин С будет полезен при начале простудного заболевания, витамины группы В при лечении болезней нервной системы, В12 применяют при лечении алкоголизма», – заключил специалист.


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