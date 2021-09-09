Шести знакам Зодиака предрекли судьбоносные встречи в сентябре

Сентябрь станет счастливым месяцем для Весов. Они могут встретить избранника, у которого, вероятнее всего, будут дети от предыдущих браков. Тем не менее, он будет демонстрировать свои чувства, причем иногда на публике, и делать дорогие подарки. «Вы встретите человека, который заставит вас забыть обо всем на свете кроме любви и превратит вашу жизнь в праздник», - подчеркнула астролог.

Девы могут встретить свою любовь случайно – в поликлинике или на работе. Также с будущим партнером их может познакомить брат или сестра. Есть вероятность, что избранником окажется одноклассник или одноклассница.

Ждет приятная встреча и Козерогов. «Вы можете встретить свою любовь в банке, художественном салоне, на танцах или в ресторане», - считает астролог. Связывать с возможным партнером Дев могут творчество, деньги или имущество. Есть шанс, что будет любовная связь с начальником.

В сентябре может сильно повезти женщинам-Овнам. Они могут встретить своего будущего мужа. Есть вероятность, что он окажется из компании друзей. Также есть небольшой шанс, что он будет заниматься компьютерными технологиями. Кроме того, он может быть летчиком, инженером, дизайнером, фрилансером.

Скорпионам встречу с человеком судьбы могут организовать родители. Он может оказаться учителем, врачом, поваром. Астролог отметила, что Скорпионы после знакомства могут переехать к нему жить.

Водолеям встреча с любимым человеком "грозит" в суде или на курсах в университете. Важная деталь – этот человек может оказаться иностранцем.



