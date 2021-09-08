Странный блик: как по фотографии определить редкую форму рака

По фотографии человека можно обнаружить злокачественную опухоль сетчатки глаза. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор, врач-онколог Ольга Желудкова.

«По внешнему виду можно увидеть ретинобластому, когда наблюдается свечение в глазу. Это типичная, характерная картина для злокачественной опухоли глаза. Даже по снимку можно увидеть, что орган поражен опухолью. Этот признак не зависит от того, будет лечение эффективным или нет», — сказала врач-онколог.

Специалист отметила, что заболевание больше характерно для маленьких пациентов.

Медики также отмечают, что на развитие рака сетчатки глаза могут указывать также тени или вспышки света, затуманенное зрение, частичная потеря зрения, боль.

Недавно таблоид Metro сообщил, что именно по фотографии американка Андреа Темаранц смогла распознать ретинобластому у своего сына. По словам женщины, она часто фотографировала маленького Райдера на камеру, однако на одном из снимков вдруг заметила странный блик в глазу сына. Женщина сначала решила, что пора бы сменить фотоаппарат, который, по всей видимости, пришел в негодность, и купила новый. Увы, замена камеры, не дала результата. На новых фото зловещее свечение стало еще заметнее.

Тогда было решено провести детальное медицинское обследование, которое и показало, что мальчик страдает довольно редкой форма рака — ретинобластомой. К счастью, страшное заболевание выявили вовремя и мальчику удалось подобрать эффективное лечение.



