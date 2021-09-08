На дне рождения эстонской звезды соцсетей не будет фото: гости оставят телефоны в ящике!

Мэрилин сообщила в своем Instagram, что в этом году отпразднует свой день рождения необычным образом. «В этом году я планирую свой день рождения таким образом, чтобы никто, кроме присутствующих, не увидел закулисья вечеринки», - написала она. По ее словам, правила строгие: «Гости должны оставить телефон в ящике».

«День рождения действительно будет очень приватным, поэтому я не могу говорить о том, что будет происходить и каковы планы», - сказала Мэрилин Elu24 с улыбкой. «Телефоны просто не разрешены, и ничего нельзя снимать», - продолжила светская львица.

Мерилин рассказала только о том, что ее день рождения - 14 сентября, но с друзьями она планирует отметить его на следующих выходных.

В прошлом году, насколько известно, она устроила сумасшедшую вечеринку. Присутствовала исполнительница экзотических танцев, которая развлекала гостей, а о хорошем настроении позаботился бармен.

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