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Перекроила себя: в Сети появилось фото жены Цекало с новым лицом

Дарина Эрвин ФОТО: Инстаграм

Интернет-пользователи предположили, что Дарина Эрвин сделала пластику. Супруга Александра Цекало разместила на своей странице в Instagram новый снимок, на котором черты ее лица выглядят иначе, пишет eg.ru.

30-летняя художница и модель любит устраивать профессиональные съемки. Она регулярно делится результатами фотосессий в горячих образах с подписчиками своего микроблога.

Впрочем, сегодня в аккаунте красотки появился весьма сдержанный портрет. Дарина позировала перед камерой в блузке нежного пудрового цвета с глубоким декольте, поверх которой накинула черную кожаную куртку.

Внимание подписчиков привлекло другое. На фотографии лицо Эрвин выглядит изменившимся – подбородок стал более вытянутым, а скулы поднялись. Перемены прокомментировали фолловеры фан-сообществ, которые быстро растиражировали кадр.

Напомним, 60-летний Цекало женился на Дарине в 2019 году, оставив предыдущую супругу Викторию Галушку и двоих детей. 

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