Перекроила себя: в Сети появилось фото жены Цекало с новым лицом

30-летняя художница и модель любит устраивать профессиональные съемки. Она регулярно делится результатами фотосессий в горячих образах с подписчиками своего микроблога.

Впрочем, сегодня в аккаунте красотки появился весьма сдержанный портрет. Дарина позировала перед камерой в блузке нежного пудрового цвета с глубоким декольте, поверх которой накинула черную кожаную куртку.

Внимание подписчиков привлекло другое. На фотографии лицо Эрвин выглядит изменившимся – подбородок стал более вытянутым, а скулы поднялись. Перемены прокомментировали фолловеры фан-сообществ, которые быстро растиражировали кадр.