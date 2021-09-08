Перекроила себя: в Сети появилось фото жены Цекало с новым лицом

30-летняя художница и модель любит устраивать профессиональные съемки. Она регулярно делится результатами фотосессий в горячих образах с подписчиками своего микроблога.
Впрочем, сегодня в аккаунте красотки появился весьма сдержанный портрет. Дарина позировала перед камерой в блузке нежного пудрового цвета с глубоким декольте, поверх которой накинула черную кожаную куртку.
Внимание подписчиков привлекло другое. На фотографии лицо Эрвин выглядит изменившимся – подбородок стал более вытянутым, а скулы поднялись. Перемены прокомментировали фолловеры фан-сообществ, которые быстро растиражировали кадр.
Напомним, 60-летний Цекало женился на Дарине в 2019 году, оставив предыдущую супругу Викторию Галушку и двоих детей.