Миф или правда: может ли телефон в кармане привести к мужскому бесплодию

«Не клади телефон в карман, детей не будет!» — избитая фраза, знакомая едва ли не каждому. Еще несколько лет назад мамы и бабушки тщательно оберегали своих мальчиков-подростков, а девушки — парней и супругов, от ношения гаджетов близ половых органов. Пеняли на то, что качество семени испортится и проблем с зачатием будет немало.

Так ли это на самом деле? Всю правду в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Фесенко.

Все нормально!

Статистика по деторождаемости в мире сегодня действительно неутешительна. По официальным данным, с каждым годом все большее количество пар сталкивается с проблемами при планировании беременности. У кого-то женский фактор, у кого-то мужской. А порой случается так, что все показатели идеальны, но результат на тестах каждый месяц все равно отрицательный.

Когда не знаешь, где искать проблему, поверишь в любые мифы и сказания. Вот только винить во всем гаджеты точно не стоит. Фесенко уверяет, что современная техника ни при каких условиях не может повлиять ни на потенцию, ни на фертильность мужчины.

«Миф о пагубном воздействии мобильных устройств на фертильный статус мужчины появился во времена кнопочных телефонов, которые выделяли радиоволны высокой интенсивности с энергией, которой было достаточно, чтобы нагреть ткани и вызвать их повреждение. Все современные мобильные устройства не обладают такой способностью», — подчеркнул уролог.