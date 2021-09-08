«Путешественник во времени» назвал важные даты, которые ждут человечество в сентябре 2021 года

В TikTok набирает популярность видео от называющего себя «путешественником во времени». Юзер с ником @aesthetictimewarper заявил о том, что для человечества грядут три важнейших события, а знает он об этом, так как прибыл якобы из 2714 года.

Так, уже 11 сентября инопланетяне посетят Землю, чтобы забрать на планету Проксима Б. порядка 4 тысяч человек. Однако в их число войдут лишь квалифицированные сотрудники и частично дети.

А уже 14 сентября на побережье Южной Каролины (США) обрушится крупнейший в истории человечества ураган.

Спустя практически две недели, 26 сентября, шимпанзе сообщат человечеству «тайную информацию», заговорив на языке людей. Правда, на каком именно - не уточнятся.

Пока ни один его прогноз еще не нашел своего подтверждения. Однако это никак не сказывается на аудитории так называемого пророка, которая с каждым днем увеличивается.

В настоящий момент на него подписаны уже 860,4 тысячи пользователей. Согласно его обещанию, когда количество подписчиков составит миллион, он откроет свое лицо.



