«Путешественник во времени» назвал важные даты, которые ждут человечество в сентябре 2021 года
Называющий себя «путешественником во времени» пользователь TikTok шокирует своими заявлениями, пишет Topnews.
Называющий себя «путешественником во времени» пользователь TikTok шокирует своими заявлениями, пишет Topnews.
Так, уже 11 сентября инопланетяне посетят Землю, чтобы забрать на планету Проксима Б. порядка 4 тысяч человек. Однако в их число войдут лишь квалифицированные сотрудники и частично дети.
А уже 14 сентября на побережье Южной Каролины (США) обрушится крупнейший в истории человечества ураган.
Пока ни один его прогноз еще не нашел своего подтверждения. Однако это никак не сказывается на аудитории так называемого пророка, которая с каждым днем увеличивается.
В настоящий момент на него подписаны уже 860,4 тысячи пользователей. Согласно его обещанию, когда количество подписчиков составит миллион, он откроет свое лицо.