Курящий бамбук депутат Рийгикогу использует свой мем для предвыборной компании: выкурю центристов!

Член Рийгикогу от партии Отечество Тармо Круузимяэ (54) поделился мемом в Facebook, сделанным его друзьями. Такой контент особенно актуален в свете выборов.
По словам Круузимяэ, друзья сделали для него мем, чтобы поддержать его в предвыборной кампании. «Значит я не такой уж плохой человек, раз про меня делают мемы. #освободимплощадку #отечествонавека», - написал политик в Facebook.
В апреле видео с Круузимяэ, в котором он курил электронную сигарету и слушал музыку во время удаленного заседания Рийгикогу, вирусно распространилось в социальных сетях.
Мем, созданный друзьями, был вдохновлен этим юмористическим инцидентом, который также достиг популярного в США ток-шоу «The Tonight Show».
Дворник выкуривает Центристскую партию из городского правительства,
Публикация вызвала массу реакций у друзей Круузимяэ в Facebook. Один из самых смешных комментариев оставила жена Марта Хельме Хелле-Мооника Хельме: «Теперь кто-то может сделать похожий мем, только с раковиной и Юргеном Лиги: Юрген вымывает Центристскую партию из Таллиннской городской управы!😜», - пошутила она в комментариях.
Всего через несколько недель после курьеза с Круузимяэ, на заседании Таллиннского городского совета, член партии реформ Юрген Лиги в какой-то момент решил покинуть свое место и пошел что-то намывать в кухонный уголок, спустив брюки.
А вот и сама публикация Тармо Круузимяэ в Facebook.
Круузимяэ баллотируется на местных выборах в Ласнамяэ под первым номером в списке «Отечество». Досрочное голосование и электронное голосование на местных выборах начнется 11 октября, а день выборов пройдет 17 октября.
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