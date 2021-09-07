Курящий бамбук депутат Рийгикогу использует свой мем для предвыборной компании: выкурю центристов!

По словам Круузимяэ, друзья сделали для него мем, чтобы поддержать его в предвыборной кампании. «Значит я не такой уж плохой человек, раз про меня делают мемы. #освободимплощадку #отечествонавека», - написал политик в Facebook.

В апреле видео с Круузимяэ, в котором он курил электронную сигарету и слушал музыку во время удаленного заседания Рийгикогу, вирусно распространилось в социальных сетях.

Мем, созданный друзьями, был вдохновлен этим юмористическим инцидентом, который также достиг популярного в США ток-шоу «The Tonight Show».

Дворник выкуривает Центристскую партию из городского правительства,

- говорится в меме.

Публикация вызвала массу реакций у друзей Круузимяэ в Facebook. Один из самых смешных комментариев оставила жена Марта Хельме Хелле-Мооника Хельме: «Теперь кто-то может сделать похожий мем, только с раковиной и Юргеном Лиги: Юрген вымывает Центристскую партию из Таллиннской городской управы!😜», - пошутила она в комментариях.

Всего через несколько недель после курьеза с Круузимяэ, на заседании Таллиннского городского совета, член партии реформ Юрген Лиги в какой-то момент решил покинуть свое место и пошел что-то намывать в кухонный уголок, спустив брюки.

Видео, как это было смотри ЗДЕСЬ!

А вот и сама публикация Тармо Круузимяэ в Facebook.

Tarmo Kruusimäe sõprade valmistatud meem. ФОТО: Tarmo Kruusimäe/Facebook

Круузимяэ баллотируется на местных выборах в Ласнамяэ под первым номером в списке «Отечество». Досрочное голосование и электронное голосование на местных выборах начнется 11 октября, а день выборов пройдет 17 октября.