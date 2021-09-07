Исход суда Монеточки и Костюшкина решит экспертиза: певица в шаге от позора

В Екатеринбурге не утихают споры по делу Стаса Костюшкина против певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова). Поп-исполнительницу обвинили в контрафактном использовании аранжировки песни «Девушка, я не танцую» в треке «Мама, я не зигую». Сначала заседание отложили из-за неявки представителей девушки.

Потом Монеточка на скорую руку наняла в столице Урала юриста Василия Савченко. Мужчина оказался так грамотно подготовлен, что подверг сомнению факт выступления с песней своей подзащитной. Как оказалось, Савченко даже не знал, как выглядит Лиза Монеточка. А вопросы о таком конфузе, ожидаемо, воспринял в штыки.

Дошло до того, что адвокаты Костюшкина уже были готовы отозвать иск на 900 тысяч рублей (10 365 рублей), лишь бы суд признал незаконное заимствование аранжировки и наложил запрет. Но была назначена экспертиза. Кстати, против нее выступал и юрист Монеточки.

«Вопросы права должен решать суд, а не эксперт. Мы считаем, что истец должен доказать, что права на песню принадлежать ему. Ответчик же говорит, что это пародия и доказательств не предоставляет. Ответчик сам признал использование производных частей трека. Вопрос лишь в том, провинился ли он. А это решает не эксперт», – пояснил адвокат Костюшкина Александр Гудков.

Василий Савченко же внезапно заявил о готовности к экспертизе. Даже предложил провести лингвистическое исследование.

«Пусть вопрос решает экспертиза», – кратко пояснил Савченко.

В итоге суд назначил судебно-музыкальную экспертизу. Экспертиза должна ответить на вопросы об уникальности песни Костюшкина и заимствования ее в песни Монеточки. Ее должна оплатить Лиза Гырдымова.



