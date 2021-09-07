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Кому нельзя есть репчатый лук, несмотря на всю его пользу

Лук. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Репчатый лук — настоящий друг иммунитета и сердечно-сосудистой системы.

Как рассказала в беседе с изданием Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова, в луке есть витамин С, витамины группы B, минералы, клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты – снижают и подавляют воспалительные процессы в организме.

По словам диетолога, лук не обязательно есть во время заболевания, стоит включить его в свой постоянный рацион.

«Рекомендую употреблять регулярно в качестве одного из овощей. Он достаточно насыщенный по вкусу, может использоваться в качестве приправы, поэтому благодаря луку вы можете, например, снизить потребление соли. Единственное, потом будет запах. Но не изо рта – на самом деле будет пахнуть от кожи, потому что вещества будут выделяться через поры», — говорит Нефедова.

Но есть те, кому лук употреблять нельзя либо стоит отнестись к дозировке с осторожностью, несмотря на всю его пользу. Это люди с непереносимостью лука. «Нужно быть осторожными при синдроме раздраженного кишечника, при гастрите или если человек страдает изжогой. Но даже при этих состояниях не обязательно будет непереносимость, человек должен попробовать и понять», – говорит эксперт.

Лучше всего хранить лук при прохладной температуре и отделять луковицы друг от друга — в противном случае они могут начать гнить.

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