Умерла певица Сара Хардинг из группы Girls Aloud. Ей было 39 лет

Певица прославилась в 2002 году благодаря британскому шоу талантов Popstars: The Rivals. В рамках шоу создавались две конкурирующие музыкальные группы — одна из парней, другая из девушек. В каждой — по пять участников, но изначально жюри набирали больше претендентов, которых затем отсеивало зрительское голосование. Хардинг сумела пройти в финальную пятерку группы Girls Aloud, которая выиграла свой сезон.

Дебютная песня группы Sound of the Underground заняла первое место в британском чарте самых продаваемых синглов (UK Singles Chart). Всего группа выпустила 22 сингла (21 из которых вошел в первую десятку UK Singles Chart, а четыре его возглавили), пять студийных альбомов и два альбома ремиксов (два альбома занимали первое место в UK Albums Chart). Все альбомы Girls Aloud сертифицированы как платиновые в Великобритании. Группа была пятикратно номинирована на BRIT Awards и в 2009 году одержала победу в номинации «Лучший сингл» за песню The Promise. В 2007 году Книга рекордов Гиннесса назвала Girls Aloud «самой успешной группой из реалити-шоу».