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Умерла певица Сара Хардинг из группы Girls Aloud. Ей было 39 лет

Girls Aloudб. O2 Arena, London. 09/12/2012 ФОТО: Shutterstock

Певица прославилась благодаря шоу талантов Popstars: The Rivals, где вошла в финальную пятерку участников группы, выигравшей сезон, пишет РБК.

Бывшая солистка британской поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла в возрасте 39 лет. Об этом рассказала мать певицы, ее сообщение появилось на странице Хардинг в Instagram.

«Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, как упорно она сражалась с момента постановки диагноза до своего последнего дня. Сегодня утром она мирно ушла из жизни», — говорится в сообщении.

Как передает Би-би-си, в августе прошлого года Хардинг сообщила, что у нее диагностировали рак груди, болезнь успела распространиться на другие органы. В декабре 2020-го исполнительница сказала, что, по прогнозам ее врача, она не доживет до Рождества 2021 года.

Хардинг родилась 17 ноября 1981 года в городе Аскот (40 км от Лондона). До обретения известности успела поработать официанткой Pizza Hut, водителем фургона, телефонным оператором и промоутером ночных клубов.

Певица прославилась в 2002 году благодаря британскому шоу талантов Popstars: The Rivals. В рамках шоу создавались две конкурирующие музыкальные группы — одна из парней, другая из девушек. В каждой — по пять участников, но изначально жюри набирали больше претендентов, которых затем отсеивало зрительское голосование. Хардинг сумела пройти в финальную пятерку группы Girls Aloud, которая выиграла свой сезон.

Дебютная песня группы Sound of the Underground заняла первое место в британском чарте самых продаваемых синглов (UK Singles Chart). Всего группа выпустила 22 сингла (21 из которых вошел в первую десятку UK Singles Chart, а четыре его возглавили), пять студийных альбомов и два альбома ремиксов (два альбома занимали первое место в UK Albums Chart). Все альбомы Girls Aloud сертифицированы как платиновые в Великобритании. Группа была пятикратно номинирована на BRIT Awards и в 2009 году одержала победу в номинации «Лучший сингл» за песню The Promise. В 2007 году Книга рекордов Гиннесса назвала Girls Aloud «самой успешной группой из реалити-шоу».

В 2009 году Girls Aloud временно прекратила выступать. В течение перерыва все пять участниц занялись сольными проектами. Воссоединение группы состоялось в 2012 году, однако через полгода она окончательно распалась.

Помимо музыкальной карьеры Хардинг пробовала себя как актриса. В частности, она сыграла эпизодическую роль в британской комедии «Одноклассницы» 2007 года и главную в продолжении — «Одноклассница и тайна пиратского золота» 2009 года.


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