Кто из российских звезд оказался в центре скандалов в 2021-м?

Российские знаменитости успели побывать в центре скандалов в первой половине 2021-м. И это не только разборки разных поколений музыкантов и скандалы с плагиатом, дошло даже до уголовных дел! Кому из звезд пришлось выяснять отношения, пишет 5-tv.ru.
В выпуске YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» столкнулись 65-летняя Лариса Долина и 19-летняя блогерша Валя Карнавал. Суть шоу заключается в том, что в гости к ведущему приходят музыканты двух разных поколений, слушают песни и выставляют им оценки. Обстановка была напряженной с первой минуты: Карнавал не знала, кто такой Александр Панайотов, чему Долина была очень удивлена.
Скандал разгорелся, когда Лариса Долина послушала песню Карнавала и отметила, что вокалу девушке еще учиться и учиться. Кроме того, она поставила композиции девушки пять баллов из десяти. Максим Галкин попросил Долину дать молодой певице распевку, чтобы та ее повторила, но у Вали не получилось. Разгорелся спор на тему профессионализма. Лариса Александровна несколько раз просила разрешение у ведущего покинуть студию. После публикации выпуска «Музыкалити» страсти разгорелись и в комментариях под видео. Зрители разделились на два лагеря: за Ларису Долину и за Валю Карнавал.
Через некоторое время молодая певица сделала странный жест: она отправила Долиной в подарок укулеле. Позже выяснилось, что Карнавал разослала музыкальные инструменты всем, кого могла обидеть. Конфликт утих, но в августе вышла песня «Мурашки по коже» Ларисы Долиной и группы «Давинчи», в которой обнаружили отсылку к скандалу с Валей Карнавал. Конфликт пока что не исчерпал себя.
Монеточка и Стас Костюшкин
В июле 2021-го разгорелся скандал между певицей Монеточкой и экс-участником группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным. Певец уверен, что исполнительница при написании песни «Мама, я не зигую», взяла за основу его хит «Женщина я не танцую». Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате и обратился с иском в суд, требуя выплатить ему 900 тысяч рублей.
Адвокат певицы Василий Савченко заявил на суде, что Монеточка не присваивала композицию Костюшкина, а сделала на нее пародию. Кроме того, она не исполняла ее на концертах, а использовала лишь на закрытых мероприятиях. Защитник истца опроверг слова адвоката певицы и показал видеозапись, где та исполняет «Мама, я не зигую» на концерте в Хабаровске. Также стало известно, что до иска в суд между представителями Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя исполнительницы Монеточки — Прим. ред.) и Стаса Костюшкина велись переговоры о покупке песни «Женщина, я не танцую», но со стороны певицы предложили слишком маленькая сумма.
Суд должен был пройти 17 августа в Екатеринбург — по месту прописки Монеточки. Девушка на заседание не явилась: его перенесли на сентябрь.
Стас Пьеха и Ирина Безбородова
Летом в центре скандала оказался не сам певец, а его семилетний сын Петр. Мальчик отдыхал вместе с родственниками в Рощино под Петербургом. В соседнем доме жила семья футбольного судьи Владислава Безбородова: его жена Ирина и трое детей. Сын Пьехи подружился с Гришей, но его матери не понравилось, что мальчики разрисовали соседский дом и вернулись по локоть в красной краске. Женщина попросила детей прекратить общение, за что Петр в отместку проткнул их надувной бассейн карандашом. Когда это заметила Ирина Безбородова, она пришла в дом семьи певца на разборки и швырнула мальчика на землю.
Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами левого бедра, левой грудной клетки и другими травмами. Досталось и бабушке Пети — матери экс-возлюбленной Пьехи Натальи Горчаковой. Девушка опубликовала видео в социальных сетях, где видно, как жена Владислава Безбородова не унимается и продолжает ругаться с соседями. Зачинщица конфликта объяснила, что перепугалась за своего ребенка, который остался один в доме с сыном Стаса Пьехи, когда она ходила разбираться по поводу проткнутого бассейна. Безбородова подумала, что мальчик из неблагополучной семьи. По ее словам, звездный наследник ходил по соседним домам и просил еду. Футбольный судья назвал жену истеричкой и признался, что накануне выгнал ее из дома. Он якобы сам неоднократно подвергался рукоприкладству со стороны Ирины.
Результатом потасовки в Рощино стало уголовного дела по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. В отместку Ирина Безбородова тоже обратилась в полицию, чтобы привлечь семилетнего Петра Пьеху к уголовной ответственности за испорченное имущество, то есть, надувной бассейн. Адвокат потерпевшей стороны Сергей Жорин назвал желание женщины абсурдом, потому что мальчик еще не достиг возраста наступления какой-либо ответственности. Судебные разбирательства продолжаются.
Анастасия Макеева и Светлана Малькова
В мае 2021-го актриса вышла замуж в четвертый раз. Супругом Макеевой стал Роман Мальков, который до брака со звездой жил в Словении с женой и четырьмя детьми. Избранник Анастасии оставил семью ради нее, а его старший сын Андрей предпочел жить с отцом и мачехой в Москве. С тех пор между экс-супругами разгорелась настоящая война в социальных сетях, где они поливали друг друга грязью. В разборках участвали и дети Малькова. В перепалки вступала и сама Анастасия Макеева.
Бывшая жена Малькова Светлана требует алименты и комфортное жилье в Словении. Также она заявила, что Макеева «терроризирует» их 14-летнюю дочь Анну. Девочка подала на актрису в суд, желая защитить свою честь и достоинство. Экс-супруга Романа Малькова не отказывает себе в походах по ток-шоу, где отстаивает свою позицию.
На фоне разборок с семьей мужа, у Анастасии Макеевой возникли проблемы со здоровьем. Актриса призналась, что ее организм настолько истощен, что пришлось вызывать скорую помощь. Со слов звезды, у нее случился нервный срыв и кровоизлияние в левой голосовой связке. Ей также предстоят гастроли в Словению, где сейчас находится семья Романа Малькова. Актриса переживает за свою жизнь. Макеева даже обратилась к президенту Словении, мэру Любляны и Минкульту страны, по приглашению которого организованы гастроли. Она сообщила, что существует заговор «группы поддержки» брошенной Светланы Мальковой. Они якобы хотят освистать ее во время выступления или сорвать спектакль. Макеева считает, что это бросит тень на теплые отношения между Россией и Словенией.