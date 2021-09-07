Кто из российских звезд оказался в центре скандалов в 2021-м?

Лариса Долина и Валя Карнавал

В выпуске YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» столкнулись 65-летняя Лариса Долина и 19-летняя блогерша Валя Карнавал. Суть шоу заключается в том, что в гости к ведущему приходят музыканты двух разных поколений, слушают песни и выставляют им оценки. Обстановка была напряженной с первой минуты: Карнавал не знала, кто такой Александр Панайотов, чему Долина была очень удивлена.

Лариса Долина ФОТО: скриншот с youtube.com

Скандал разгорелся, когда Лариса Долина послушала песню Карнавала и отметила, что вокалу девушке еще учиться и учиться. Кроме того, она поставила композиции девушки пять баллов из десяти. Максим Галкин попросил Долину дать молодой певице распевку, чтобы та ее повторила, но у Вали не получилось. Разгорелся спор на тему профессионализма. Лариса Александровна несколько раз просила разрешение у ведущего покинуть студию. После публикации выпуска «Музыкалити» страсти разгорелись и в комментариях под видео. Зрители разделились на два лагеря: за Ларису Долину и за Валю Карнавал.

Через некоторое время молодая певица сделала странный жест: она отправила Долиной в подарок укулеле. Позже выяснилось, что Карнавал разослала музыкальные инструменты всем, кого могла обидеть. Конфликт утих, но в августе вышла песня «Мурашки по коже» Ларисы Долиной и группы «Давинчи», в которой обнаружили отсылку к скандалу с Валей Карнавал. Конфликт пока что не исчерпал себя.

Монеточка и Стас Костюшкин

Монеточка ФОТО: Kirill Kukhmar

В июле 2021-го разгорелся скандал между певицей Монеточкой и экс-участником группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным. Певец уверен, что исполнительница при написании песни «Мама, я не зигую», взяла за основу его хит «Женщина я не танцую». Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате и обратился с иском в суд, требуя выплатить ему 900 тысяч рублей.

Стас Костюшкин ФОТО: Инстаграм

Адвокат певицы Василий Савченко заявил на суде, что Монеточка не присваивала композицию Костюшкина, а сделала на нее пародию. Кроме того, она не исполняла ее на концертах, а использовала лишь на закрытых мероприятиях. Защитник истца опроверг слова адвоката певицы и показал видеозапись, где та исполняет «Мама, я не зигую» на концерте в Хабаровске. Также стало известно, что до иска в суд между представителями Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя исполнительницы Монеточки — Прим. ред.) и Стаса Костюшкина велись переговоры о покупке песни «Женщина, я не танцую», но со стороны певицы предложили слишком маленькая сумма.

Суд должен был пройти 17 августа в Екатеринбург — по месту прописки Монеточки. Девушка на заседание не явилась: его перенесли на сентябрь.

Стас Пьеха и Ирина Безбородова

Стас Пьеха с сыном Петей ФОТО: Инстаграм