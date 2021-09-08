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Названы шесть пород собак, которых чаще всего бросают хозяева

Такса. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Существуют несколько пород собак, от которых чаще всего отказываются хозяева, сообщается на портале BarkPost. Эти собаки оказываются на улице или в приюте, так как их владельцы оказываются не готовы к особенностям характера и организма данных пород. Поэтому, чтобы не оказаться в похожей ситуации, надо понимать, с чем имеете дело.

Американский питбультерьер долгое время был лидером среди находящихся в приютах США собак. Это связано с тем, что данную собаку считали злой и агрессивной по природе, но на самом деле все дело в воспитании и дрессировках, пишет mk.ru.

Чихуахуа оказались очень требовательными в плане содержания, несмотря на свой миниатюрный размер. К тому же у них есть заболевания, свойственные только данной породе. «В какой-то момент приюты в районе Лос-Анджелеса просили другие приюты США принять некоторых из этих брошенных щенков, чтобы облегчить нагрузку на их объекты», - говорится в статье.

Лабрадор, которого очень ценят благодаря любви к детям, тоже оказался в данном списке. Но тут дело в другом – на лабрадоров некоторое время назад был пик спроса. И их разводили в немеренных количествах, из-за чего возник переизбыток собак данной породы. И хозяев на них уже не хватает.

Немецкая овчарка также оказалась среди лидеров в собачьих приютах. Это животное является главным помощников сотрудников правоохранительных органов. Почему овчарка оказалась в большом количестве представлена в приютах США, объяснения нет.

Американский стаффордширский терьер очень похож на американского питбультерьера, и также стал жертвой заблуждений насчет особенностей породы. На самом деле, если данной собаке уделить повышенное внимание, из щенка вырастет нежная и заботливая собака.

Такса требует не только ухода, но и лечения болезней, связанных с особенностями ее позвоночника. Также таксы при ненадлежащем уходе и питании могут оказаться жертвами ожирения, а это тоже дополнительные траты. Возможно, это объясняет, почему данных собак так много в приютах.


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