Грибной год: такого в Эстонии не было никогда!

«Я бы не подумал, что когда-нибудь скажу такое, но мы не можем сами собирать рыжики, и нам срочно нужна помощь». Итак, продавец грибов из Южной Эстонии ищет того, кто протянет ему руку помощи.

Этот год стал рекордно урожайным на грибы, что радует и Герду, любительницу грибов из Вырумаа. Хотя еще в июне-июле казалось, что в августе грибов не будет совсем. «Дождливые дни поспособствовали росту грибов в лесах», - говорит Герда.

«В прошлый раз я нашла ель, всю облепленную рыжиками, и не было ни одного червивого», - подытоживает Герда. Смотрите видео Герды!

Герда ежегодно ходит за грибами, но не помнит, чтобы хоть раз она уходила из леса потому, что сил собирать грибы у нее больше нет.

Рыжики, которые собрала Герда ФОТО: фото читателя

Ыйе, проживающая в Ноароотси, отмечает, что в лесу много и кольчатых колпаков. «Они растут большими колониями, и быстро можно набрать целое ведро», - смеется Ыйе. По ее словам, грибы в этом нечервивые.