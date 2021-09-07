Ида Галич: «Инициатором развода был Алан»

31-летняя Ида Галич старалась не комментировать подробности расставания с возлюбленным. Блогер придерживается мнения, что их сын Леон в будущем должен смотреть на Алана, прежде всего, как на отца, а не анализировать его поведение как супруга матери. Впрочем, в недавнем интервью звезда все же решила приоткрыть завесу тайны и сделала неожиданное признание.

Настал такой момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать, — говорила она о причинах развала семьи. — Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не так что он сказал, мол, я хочу с тобой развестись, а либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что «вот так» не могу сделать. Конечно, я до сих пор переживаю. У меня ребенок. Мне хотелось, чтобы он рос в полной семье.

К слову, многие подозревали, что Ида попросту финансово выросла и поэтому решила расстаться с менее удачливым партнером. В прошлом году блогер вошла в тройку лидеров богатейших звезд Instagram. Брюнетка зарабатывает миллионы, приобрела дом и роскошные автомобили, а вот Алан такими успехами похвастаться не может.

Однако Ида относится к подобным версиям резко негативно: «Нет! Черт! Кто распускает эти идиотские слухи! Это такой бред! Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много, и я получала и сумочки и брюлики. Жили мы прекрасно. Дело вообще не в деньгах. Не знаю, почему людям нравится приписывать финансы. Я выходила замуж за человека, у которого меньше денег, чем у меня, но я его любила. Это не важно! У меня и в семье не стоял вопрос, что папа должен больше зарабатывать. У нас — то один тащит, то другой».

Блогер считает себя счастливым человеком, однако признается: ей все еще больно вспоминать о потерянных чувствах. «Думала, что я буду жить с Аланом всю жизнь всегда. Я так думала вплоть до дня, когда мы шли разводиться. Эта тема для меня больная до сих пор… Потому что как мы любили друг друга, так, наверное, вообще редко любят. Я много раз говорила, что нам Боженька подарил эту любовь, взаимную и такую красивую. Главное было ее не профукать, и что мы сделали?» — откровенничала она в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».



