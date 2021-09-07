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Актера Павла Деревянко застали с новой возлюбленной спустя год после развода

Павел Деревянко ФОТО: Instagram

Ковидный и карантинный 2020 год был богат на разводы и разбил не одну, казалось бы, крепкую пару. Не пощадил он и семью актера Павла Деревянко — в декабре прошлого года он и его супруга Дарья Мясищева объявили о расставании, пишет Супер.

И вот спустя год после развода Super застал актера в компании его новой девушки на дне рождения стоматолога Антона Криворотова. Как удалось выяснить, ее зовут Зоя Фуць. Влюбленные весь вечер провели вместе: они танцевали, держались за руки, а после отправились в ресторан поужинать.

Зоя — мама двоих сыновей — родом из Красноярска. Ее дети учатся в Барвихинской школе. Ездит молодая бизнесвумен на дорогой иномарке и любит путешествовать, зарабатывает на жизнь пошивом одежды и доставкой кокосовой воды.

Также на празднике была и экс-супруга актера, которая танцевала в компании Павла и его новой девушки. Ранее артист писал в своем Инстаграме, что им удалось сохранить теплые и дружеские отношения после развода. Пара Деревянко – Мясищева прожила счастливо вместе 10 лет, в браке у них родились две дочери — Варвара и Александра. После новости о разводе артист посетил кинопремию «Золотой орёл» в компании модели Алены Ивановой, однако позже актер заявил, что это просто дружба.


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