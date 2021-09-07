Актера Павла Деревянко застали с новой возлюбленной спустя год после развода

И вот спустя год после развода Super застал актера в компании его новой девушки на дне рождения стоматолога Антона Криворотова. Как удалось выяснить, ее зовут Зоя Фуць. Влюбленные весь вечер провели вместе: они танцевали, держались за руки, а после отправились в ресторан поужинать.

Также на празднике была и экс-супруга актера, которая танцевала в компании Павла и его новой девушки. Ранее артист писал в своем Инстаграме, что им удалось сохранить теплые и дружеские отношения после развода. Пара Деревянко – Мясищева прожила счастливо вместе 10 лет, в браке у них родились две дочери — Варвара и Александра. После новости о разводе артист посетил кинопремию «Золотой орёл» в компании модели Алены Ивановой, однако позже актер заявил, что это просто дружба.