Вт, 7.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Безбилетник почти вылетел из Стокгольма, но его план провалился

Finnairi lennuk. Pilt on illustreeriv ФОТО: PHIL NOBLE/Scanpix

5 сентября в стокгольмском аэропорту Арланда в Швеции человек без билета прошел на борт самолета Finnair, который должен был лететь в Хельсинки.

По данным финских СМИ, шведская полиция и представители аэропорта Арланда расследуют, как человек, не имевший документов, попал на рейс AY820.

Шведский представитель Finnair Пяйвит Таллквист подтвердил, что человек, не имевший необходимых для полета документов, сел в самолет, но был выдворен. Из-за происшествия вылет задержали на час, пишет Elu24.

По словам представителей аэропорта Арланда, дело расследуется шведской полицией, так как это было нарушение правил безопасности аэропорта.

«Пока не ясно, как этот человек попал в самолет. Чтобы попасть туда, нужно пройти несколько проверок безопасности. Экипаж самолета заметил человека, у которого не было билета, и его направили обратно в аэропорт, где его передали службе безопасности. Позже он был передан полиции», - сказала Мари Канерва, пресс-секретарь Finnair.

Пока расследование продолжается, имя человека не разглашается.

НАВЕРХ
Back