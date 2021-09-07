Безбилетник почти вылетел из Стокгольма, но его план провалился

По данным финских СМИ, шведская полиция и представители аэропорта Арланда расследуют, как человек, не имевший документов, попал на рейс AY820.

Шведский представитель Finnair Пяйвит Таллквист подтвердил, что человек, не имевший необходимых для полета документов, сел в самолет, но был выдворен. Из-за происшествия вылет задержали на час, пишет Elu24.

По словам представителей аэропорта Арланда, дело расследуется шведской полицией, так как это было нарушение правил безопасности аэропорта.

«Пока не ясно, как этот человек попал в самолет. Чтобы попасть туда, нужно пройти несколько проверок безопасности. Экипаж самолета заметил человека, у которого не было билета, и его направили обратно в аэропорт, где его передали службе безопасности. Позже он был передан полиции», - сказала Мари Канерва, пресс-секретарь Finnair.