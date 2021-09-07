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Смотрите, кто из эстонских блогеров, олимпийцев и участников Евровидения участвует в местных выборах
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Erakondade valimisnimekirjadest leiab ka üksjagu staare: Sten Talivee, Kersti Toots ja Erkki Sarapuu.
Составление списков местных выборов будет закончено во вторник вечером. За последний месяц ряд эстонских знаменитостей, таких как музыканты или спортсмены, но не как политики, выдвинули свои кандидатуры. Посмотрим, для каких партий они будут собирать голоса!
Неделя выборов в местные самоуправления начинается в понедельник, 11 октября, будет состоять из шести дней предварительного голосования и заканчится в воскресенье, в день выборов, 17 октября 2021 года.