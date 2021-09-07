Появилось фото новой девушки Тимати до преображения, и сложно поверить, что это один человек
Сейчас это светловолосая красавица с длинными ногами и кукольным лицом, однако она не всегда была такой, пишет Лайф.
Сейчас это светловолосая красавица с длинными ногами и кукольным лицом, однако она не всегда была такой, пишет Лайф.
В инстаграме Тимати стали появляться фото с девушкой, лицо которой он старательно скрывает. Однако фанаты провели расследование и выяснили, что его новая спутница — модель из Киева Саша Дони. Поклонники сразу решили, что у пары роман, а теперь в Сети нашли кадр, на котором избранница рэпера предстала не такой, как у себя в соцсетях.
Сейчас Саша — эффектная блондинка с пышными губами и точёным носом. Но на коллаже слева можно увидеть, что раньше девушка предпочитала тёмный цвет волос, а черты её лица ещё не настолько соответствовали канонам инста-красоты. Кроме того, в Сети заподозрили, что роскошные локоны модели всего лишь парик.
Не избежала длинноногая красотка и сравнения с бывшей возлюбленной Тимати Алёной Шишковой — хрупкой светловолосой моделью, внешность которой тоже идеально подходит под стандарты соцсетей. В одном из пабликов Сашу назвали "Шишковой с "Алиэкспресса".
Среди бывших возлюбленных Тимати помимо Алёны Шишковой — певица Алекса и модель Анастасия Решетова. Также на шоу "Холостяк" рэпер сделал выбор в пользу Екатерины Сафаровой, с которой общался некоторое время.