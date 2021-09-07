Появилось фото новой девушки Тимати до преображения, и сложно поверить, что это один человек

В инстаграме Тимати стали появляться фото с девушкой, лицо которой он старательно скрывает. Однако фанаты провели расследование и выяснили, что его новая спутница — модель из Киева Саша Дони. Поклонники сразу решили, что у пары роман, а теперь в Сети нашли кадр, на котором избранница рэпера предстала не такой, как у себя в соцсетях.