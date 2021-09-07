Кристина Агилера опубликовала фото топлес

Американская певица Кристина Агилера опубликовала на своей странице в Instagram пикантные фото топлес и заставила весь мир обсуждать ее пышные формы. Поклонники, впечатленные снимками 40-летней поп-дивы, отметили, что выглядит она просто роскошно и, как всегда, горячо.

На размещенных в микроблоге артистки кадрах она позирует в синих джинсах: руки закинуты за голову, а грудь прикрывают лишь пряди белокурых волос. Провокационные кадры, стоит отметить, привлекли внимание не только к самой певице, но и к проекту, который она продвигает в социальных сетях — Ladyland Festival.

В подписи к посту Агилера сообщила фанатам, что 11 сентября примет участие в музыкальном фестивале, на котором выступят звезды квир- и гей-сцены. Событие пройдет в нью-йоркском Бруклине.

Фото Кристины Агилеры топлес за два дня собрало почти 723 тысячи лайков и многие сотни восторженных комментариев. Несмотря на то, что внешность певицы к 40 годам заметно изменилась — в некоторых образах ее едва ли можно узнать — преданные фанаты величают ее богиней, которую годы не берут и пластические операции не портят.