Вт, 7.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Кристина Агилера опубликовала фото топлес

Кристина Агилера ФОТО: LUCY NICHOLSON/REUTERS

Публикация певицы в Instagram набрала почти 723 тысячи лайков и сотни комментариев от восторженных фанатов, сообщает Пятый канал.

Американская певица Кристина Агилера опубликовала на своей странице в Instagram пикантные фото топлес и заставила весь мир обсуждать ее пышные формы. Поклонники, впечатленные снимками 40-летней поп-дивы, отметили, что выглядит она просто роскошно и, как всегда, горячо.

На размещенных в микроблоге артистки кадрах она позирует в синих джинсах: руки закинуты за голову, а грудь прикрывают лишь пряди белокурых волос. Провокационные кадры, стоит отметить, привлекли внимание не только к самой певице, но и к проекту, который она продвигает в социальных сетях — Ladyland Festival.

В подписи к посту Агилера сообщила фанатам, что 11 сентября примет участие в музыкальном фестивале, на котором выступят звезды квир- и гей-сцены. Событие пройдет в нью-йоркском Бруклине.

Фото Кристины Агилеры топлес за два дня собрало почти 723 тысячи лайков и многие сотни восторженных комментариев. Несмотря на то, что внешность певицы к 40 годам заметно изменилась — в некоторых образах ее едва ли можно узнать — преданные фанаты величают ее богиней, которую годы не берут и пластические операции не портят.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ
Back