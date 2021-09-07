Глюкоза рассказала, как попала в «Бутырку» в 15 лет из-за наркотиков

Певица Глюкоза рассказала, что в подростковом возрасте попала в СИЗО «Бутырская тюрьма» из-за наркотиков. В 15 лет будущая популярная исполнительница встречалась с парнем, который занимался продажей запрещенных веществ. По словам знаменитости, когда она была тинейджером все ее окружение употребляло наркотики, причем тяжелые.

«Все кололись в подъезде, все были наркоманы. Я помню, проем шахты лифта всегда был заполнен шприцами. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в „Бутырку“, а мне 15 лет. На камеру тогда еще записали меня, где я говорю: „Я такая-то употребляю наркотики“. Слава богу, что нигде не вылезло это видео, хотя на сегодняшний день, наверное, это было бы интересно посмотреть», — рассказала певица в беседе с блогером Эльдаром Джараховым на его YouTube-канале.

По словам Натальи Ионовой (настоящее имя Глюкозы — Прим. ред.), один из полицейских позвонил родителям девушки и отвез ее домой на собственной машине. Знаменитость отметила, что встать на путь истинный ей помог проект «Глюкоза». Когда ей было 17 лет, ее талант разглядел продюсер Максим Фадеев и предложил сотрудничество.

Концертная деятельность артистки, гастроли, всероссийская популярность помогли обрести Глюкозе новый смысл жизни. Она поняла, что может получать положительные эмоции от своей творческой деятельности, а не с помощью запрещенных веществ, которые только рушат судьбы.

До того как стать известной певицей, Глюкоза начала актерскую карьеру. Будучи 11-летней девочкой, она стала сниматься в киножурнале «Ералаш». Далее последовала роль Тины в боевике «Триумф». О Глюкозе, как о певице, вся страна узнала в 2003 году, когда вышла песня «Невеста». Простые слова «Я буду вместо, вместо нее» тогда пели все тинейджеры страны.

Сейчас Наталье Ионовой 35 лет. Последние 15 из них певица живет в счастливом браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара воспитывает двоих дочерей 14-летнюю Лиду и Веру, которой 8 сентября исполнится десять лет.



