Секс народов мира: какие любовные техники прославили разные страны

Любить друг друга можно не только по-русски, и даже сам герой одноименной киноленты Никита Джигурда не раз это доказывал, причем не только на словах. В разных странах мира существуют свои постельные визитные карточки, да еще какие пикантные, а порой даже очень впечатляющие, что называется, не для слабонервных. Некоторые техники любовных удовольствий корнями уходят в древность, другие помоложе, но не менее изысканны. Итак, отправляемся в кругосветное секс-путешествие!

Секс по-немецки

Когда слова «секс» и «немецкий» встречаются в одном предложении, многим на ум приходят лишь фильмы для взрослых, в которых главные герои в разных количествах активно восклицают: Оh, ja, fantastisch! Но, как оказалось, секс по-немецки — это акт любви, снабженный элементами легкого садо-мазо. Никаких кляпов с шипами, конечно, но шлепнуть или поиграть в госпожу немцы ничуть не против, а даже очень за.

Секс по-английски

Нет, это не тот, в котором один из партнеров опоздал, потому что не хотел приходить, а потом молча удалился без объяснений посреди вечеринки. Это версия секса по-немецки, но покрепче. Под пальто чопорного британца запросто может оказаться моток крепких веревок для связывания, надежные наручники, повязка на глаза для обострения ощущений и пара плеток из безупречно выделанной кожи — в стиле им не откажешь. Что это, Бэрримор? БДСМ, сэр!

Секс по-французски

Секс по-французски, как и поцелуй, предполагает активное использование языка. Этот вид интима подразумевает оральные изыски во всевозможных вариациях — все зависит от фантазии участников и рамок, за которые они готовы зайти. Для многих подобные утехи кажутся пределом развратности, но подождите, мы еще не добрались до испанцев или итальянцев... А вот американцы, говорят, секс по-французски вообще сексом не считают — так, предварительные ласки.

Секс по-гречески

Чтобы заняться любовью по-гречески, нужна некоторая подготовка. К счастью, если это слово в данном контексте уместно, современные гуру секс-индустрии придумали для этого множество девайсов — анальные пробки, например. Да, речь о сексе в стиле спартанцев и древних философов.

Секс по-итальянски

Героини нетленок Тинто Брасса не обременяли себя утомительными процедурами по удалению волос, помните? А все потому что для любви по-итальянски растительность на теле - не помеха, а верный помощник. Игрище на любителя, конечно, но наверняка незабываемое. Чтобы оно удалось, нужны две составляющие — мужской член и женская подмышка, желательно, небритая.

Секс по-шведски

Секс по-шведски не стоит путать со стереотипом о шведской семье, хотя чего не бывает в супружеской постели! Но обычно под этим видом любви подразумевается взаимная мастурбация. При этом стандартное продолжение исключается — используются только руки. Американцы опять бы огорчились и отправились домой с ощущением невыполненного долга.

Секс по-испански

Он же «испанский массаж», он же «испанский галстук», он же «галстук нотариуса». Роль «галстука» выполняет мужской любовный агрегат, а «массажера» — женская грудь. Этот секс, к сожалению, доступен не всем дамам — груди для него нужны крупные, которыми получится «обхватить», да еще и активно двигать, чтобы довести дело до логического завершения.

Секс по-арабски

В случае с сексом по-арабски стоит быть осторожным и задавать уточняющие вопросы — можно согласиться, а потом пожалеть. Под ним подразумевают два вида постельных приключений. Первый, на который, скорее всего найдется побольше охотников, предполагает обмакивание пениса в теплое массажное масло перед соитием. От тепла мужчины у женщины закипает кровь, возбуждение приходит быстрее, предварительные ласки могут быть долгими и дразнящими. Второй вид арабских утех — анальный.

Секс по-фински

Секс по-фински не предполагает использования жирных малосольных рыбин, пребывания в бане или в заснеженном лесу. Все гораздо проще, но немного напоминает одно из зимних развлечений — катание на лыжах, пишет Woman.ru. Чтобы заняться этим в финском стиле, женщина должна лечь на спину, а мужчина — встать на колени между ее ног и приподнять ее ягодицы, чтобы ногами партнерша могла обхватить ее бедра. После этого «финн» наклоняется, берет упор на руки и дальше — как по лыжне!



