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Депутат Европарламента Марина Кальюранд призналась, что для нее будет лучшим подарком на день рождения

Марина Кальюранд ФОТО: Mihkel Maripuu

6 сентября политику Марине Кальюранд исполнилось 59 лет. Праздничный день депутат Европарламента встретила в аэропорту.

Марина Кальюранд рассказала Elu24, что она летела в Брюссель, а праздновать будет на выходных в семейном кругу».

По словам политика, у них нет определенной традиции, как отмечать день рождения в семье. «Мы можем просто собраться вместе, и если дети и внуки приезжают, то это уже праздник. Они пообещали остаться у меня в гостях на этих выходных, для меня это лучший подарок».

Марина Кальюранд замужем за Калле Кальюрандом. У них есть дочь Кайса и сын Кристьян. В августе прошлого года политик объявила в Facebook, что она стала бабушкой в третий раз.

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