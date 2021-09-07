Депутат Европарламента Марина Кальюранд призналась, что для нее будет лучшим подарком на день рождения
6 сентября политику Марине Кальюранд исполнилось 59 лет. Праздничный день депутат Европарламента встретила в аэропорту.
6 сентября политику Марине Кальюранд исполнилось 59 лет. Праздничный день депутат Европарламента встретила в аэропорту.
Марина Кальюранд рассказала Elu24, что она летела в Брюссель, а праздновать будет на выходных в семейном кругу».
По словам политика, у них нет определенной традиции, как отмечать день рождения в семье. «Мы можем просто собраться вместе, и если дети и внуки приезжают, то это уже праздник. Они пообещали остаться у меня в гостях на этих выходных, для меня это лучший подарок».
Марина Кальюранд замужем за Калле Кальюрандом. У них есть дочь Кайса и сын Кристьян. В августе прошлого года политик объявила в Facebook, что она стала бабушкой в третий раз.