Депутат Европарламента Марина Кальюранд призналась, что для нее будет лучшим подарком на день рождения

Марина Кальюранд рассказала Elu24, что она летела в Брюссель, а праздновать будет на выходных в семейном кругу».

По словам политика, у них нет определенной традиции, как отмечать день рождения в семье. «Мы можем просто собраться вместе, и если дети и внуки приезжают, то это уже праздник. Они пообещали остаться у меня в гостях на этих выходных, для меня это лучший подарок».