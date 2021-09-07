Срочно в кино: десять фильмов осени, которые ни в коем случае нельзя пропустить
Яркие киноновинки наконец-то полноценно возвращаются в прокат. На осень назначены премьеры сразу нескольких громких картин.
Яркие киноновинки наконец-то полноценно возвращаются в прокат. На осень назначены премьеры сразу нескольких громких картин.
Последние пару лет были очень сложными для всей киноиндустрии. Премьеры постоянно отменялись, а съемки новых фильмов останавливались из-за коронавируса. Казалось, что искусство никогда не выйдет из кризиса, но к осени 2021 года ситуация в мире более-менее стабилизировалась. Именно поэтому поток новинок наконец-то хлынул в прокат.
«СтарХит» решил собрать лучшие осенние фильмы в одном ТОПе. В списке нашлось место и для блокбастеров, и для жанровых хитов, и даже для российских премьер.
«Дюна»
Дата выхода: 16 сентября 2021
Режиссер: Дени Вильнев
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард
Краткое описание
Пол — наследник знаменитого дома Атрейдесов. Вместе с членами семьи он отправляется на планету Арракис, которая считается одним из самых опасных мест во Вселенной. Здесь постоянно происходят войны, а причиной является уникальный природный ресурс меланж.
Когда на родной планете Пола происходит восстание, ему приходится скрываться. Так и начинается удивительное странствие юноши по враждебному миру.
Премьеру новой картины Дени Вильнева переносили несколько раз, что только подогревало к ней интерес. Чем же так примечателен фильм? Во-первых, он снят по культовому произведению Фрэнка Герберта, которое ранее уже экранизировалось Дэвидом Линчем. Во-вторых, за постановку ремейка взялся Дени Вильнев, считающийся одним из самых талантливых кинотворцов мира. В-третьих, актерский состав здесь просто фантастический! Нужны ли еще аргументы, чтобы поскорее забронировать места на премьерный показ?
«Петровы в гриппе»
Дата выхода: 9 сентября 2021
Режиссер: Кирилл Серебренников
В главных ролях: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн
Краткое описание
Главные герои этой истории — члены обычной семьи из России. Жизнь Петровых кажется стандартной и скучной ровно до того момента, как муж, жена и сын не заболевают гриппом. Вместе с недугом в их жизнь врывается поток удивительных событий, приводящий к непредсказуемым последствиям.
Подборка осенних фильмов была бы неполной без главной российской премьеры. Фильм Кирилла Серебренникова получил очень теплый прием в Каннах, а теперь добрался и до отечественного проката. Это, пожалуй, самый осенний фильм из нашего списка. Если, конечно, ассоциировать это время года с меланхоличным сюром, которым пропитана лента.
«Разжимая кулаки»
Дата выхода: 25 сентября 2021
Режиссер: Кира Коваленко
В главных ролях: Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров, Милана Пагиева
Краткое описание
Юная девушка Ада страдает из-за чрезмерной опеки отца. Проживая в небольшом поселке в Северной Осетии, больше всего на свете девушка мечтает сбежать. Старший брат Ады уже уехал из дома на заработки, и она придумывает план, который поможет наконец-то разомкнуть чрезмерно крепкие отцовские объятия.
И еще одна новинка с недавнего Каннского кинофестиваля. Фильм Киры Коваленко так сильно понравился жюри, что она одержала победу в категории «Особый взгляд», а такого с отечественными картинами еще не происходило. Так что для всех любителей колоритного российского кино просмотр фильма строго обязателен.
«Веном 2»
Дата выхода: 14 октября 2021
Режиссер: Энди Серкис
В главных ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Стивен Грэм, Вуди Харрельсон, Наоми Харрис, Рейд Скотт
Краткое описание
С событий первого фильма проходит год. Эдди Брок пытается приспособиться к нормальной жизни, что не так уж и просто, ведь ему приходится мириться с присутствием инопланетного симбиота Венома. Работая журналистом, главному герою удается назначить встречу с маньяком Клетусом Касади. Вскоре Клетус тоже обретает сверхъестественные способности, что помогает ему сбежать из тюрьмы.
Долгожданное продолжение блокбастера 2018 года. Первая часть получила неоднозначные отзывы, но собрала кассу, так что выход сиквела был лишь вопросом времени. Поклонникам комиксов остается только надеяться, что в этот раз и сюжет, и эффекты будут на уровне.
«Спенсер: тайны принцессы Дианы»
Дата выхода: 4 ноября 2021
Режиссер: Пабло Ларраин
В главных ролях: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Шон Харрис, Эми Мэнсон, Салли Хокинс, Тимоти Сполл
Краткое описание
Семейное счастье принцессы Дианы и Чарльза уже давно осталось в прошлом. Супруги с трудом выносят друг друга, но рождественские праздники в поместье Сандрингем им все-таки приходится провести вместе. И пока сын королевы старательно изображает влюбленность, для его супруги перспектива развода становится все более неотвратимой.
Если уж и обсуждать самые ожидаемые фильмы осени, то с упоминанием долгожданного байопика о принцессе Диане. Сколько споров было вокруг выбора Кристен Стюарт на роль леди Ди! И вот картина наконец-то выходит на экраны. Судя по теплому приему на Венецианском кинофестивале, лента действительно заслуживает внимания.
«Не время умирать»
Дата выхода: 30 сентября 2021
Режиссер: Кэри Дзедзи Фукунага
В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис
Краткое описание
Джеймс Бонд в очередной раз уходит на покой ради размеренной жизни на Ямайке. Но вот однажды на горизонте появляется его старый товарищ из ЦРУ, которому нужна помощь. Дело в том, что некий злодей похитил влиятельного ученого, способного активировать оружие массового поражения. Спасение планеты оборачивается для Бонда потерями в личной жизни.
Наконец-то мир ознакомится и с новым фильмом о Джеймсе Бонде. Из-за коронавируса фильм переносили столько раз, что это уже напоминало злую шутку. И вот, когда стало казаться, что картине не суждено выйти, ее наконец-то выпускают в прокат! Теперь вся надежда на то, что сценарий не подкачает.
«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Дата выхода: 21 октября 2021
Режиссер: Уэс Андерсон
В главных ролях: Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Боб Бэлабан, Сирша Ронан
Краткое описание
В вымышленном французском городке выпускается еженедельный журнал о мировых событиях. В редакции издания работает разношерстная компания энтузиастов. Их деятельности и обозреваемым сюжетам и посвящена картина.
Пожалуй, самый ожидаемый независимый фильм этой осени. Так уж сложилось, что Уэса Андерсона любит, как широкая публика, так и высоколобые интеллектуалы. Вот только жюри Каннского кинофестиваля осталось не в восторге от новой работы режиссера. Уже устоялось мнение, что это далеко не самый лучший и идейно наполненный фильм Андерсона.
«Вечные»
Дата выхода: 4 ноября 2021
Режиссер: Хлоя Чжао
В главных ролях: Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Барри Кеоган, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харингтон
Краткое описание
Вечные — генетически улучшенные люди, которые миллионы лет скрывались от всего мира. Об их существовании не догадывался никто из живущих, но последние события, произошедшие из-за Таноса, заставили этих уникальных существ выйти из тени. Теперь им придется сразиться с могущественными монстрами и столкнуться с жестокостью общества.
Самые ожидаемые новинки кино этой осени — это, конечно, блокбастеры. Marvel продолжают развивать свою вселенную. На этот раз продюсеры использовали сразу несколько козырей, а именно звездный актерский состав и режиссера Хлою Чжао, которая совсем недавно получила «Оскар». Сомневаться в том, что картина соберет сотни миллионов долларов не приходится, а вот терзания по поводу качества продукта наверняка возникнут.
«Дом Gucci»
Дата выхода: 25 ноября 2021
Режиссер: Ридли Скотт
В главных ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, Сальма Хайек, Аль Пачино
Краткое описание
Маурицио Гуччи и Патриция Реджани считались одной из самых красивых пар Италии. Их страсть продолжалась несколько лет, но вскоре брак обернулся разочарованием для обоих. Когда же Маурицио настоял на разводе, Патриция начала вынашивать жестокий план мести.
Для ценителей моды этот фильм — настоящий подарок. Уже по кадрам со съемочной площадки было понятно, что просмотр превратится в усладу для глаз. Такой концентрации роскоши кинотеатры послековидной эпохи, пожалуй, не видели. Леди Гагу сбрасывать со счетов тоже не стоит: артистка явно решила вплотную взяться за свою кинокарьеру.
«Иван Денисович»
Дата выхода: 23 сентября 2021
Режиссер: Глеб Панфилов
В главных ролях: Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин
Краткое описание
Иван Шухов — обычный русский мужчина, который с доблестью прошел всю войну. После возвращения на Родину он попадает в лагеря на 10 лет. Спустя годы Иван Денисович работает на строительстве гигантского завода. Каторжный труд наложил отпечаток на его здоровье, но не повлиял на открытость и оптимистичность мужчины. День за днем сталкиваясь с лишениями, Иван Денисович продолжает верить в скорую встречу с семьей.
Изучая хорошие осенние фильмы, вы вряд ли ожидали наткнуться на сложную драму о ГУЛАГе. Пока о фильме Глеба Панфилова мало кто слышал, но это лишь пока. Картина уже завоевала награду на фестивале в Локарно и получила космически высокие оценки от критиков. Так что и после выхода в прокат лента наверняка наделает шума.