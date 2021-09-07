Срочно в кино: десять фильмов осени, которые ни в коем случае нельзя пропустить

Последние пару лет были очень сложными для всей киноиндустрии. Премьеры постоянно отменялись, а съемки новых фильмов останавливались из-за коронавируса. Казалось, что искусство никогда не выйдет из кризиса, но к осени 2021 года ситуация в мире более-менее стабилизировалась. Именно поэтому поток новинок наконец-то хлынул в прокат.

«СтарХит» решил собрать лучшие осенние фильмы в одном ТОПе. В списке нашлось место и для блокбастеров, и для жанровых хитов, и даже для российских премьер.

«Дюна»

Дата выхода: 16 сентября 2021

Режиссер: Дени Вильнев

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард

Краткое описание

Пол — наследник знаменитого дома Атрейдесов. Вместе с членами семьи он отправляется на планету Арракис, которая считается одним из самых опасных мест во Вселенной. Здесь постоянно происходят войны, а причиной является уникальный природный ресурс меланж.

Когда на родной планете Пола происходит восстание, ему приходится скрываться. Так и начинается удивительное странствие юноши по враждебному миру.

Премьеру новой картины Дени Вильнева переносили несколько раз, что только подогревало к ней интерес. Чем же так примечателен фильм? Во-первых, он снят по культовому произведению Фрэнка Герберта, которое ранее уже экранизировалось Дэвидом Линчем. Во-вторых, за постановку ремейка взялся Дени Вильнев, считающийся одним из самых талантливых кинотворцов мира. В-третьих, актерский состав здесь просто фантастический! Нужны ли еще аргументы, чтобы поскорее забронировать места на премьерный показ?

«Петровы в гриппе»

Дата выхода: 9 сентября 2021

Режиссер: Кирилл Серебренников

В главных ролях: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн

Краткое описание

Чулпан Хаматовой в картине досталась очень необычная роль ФОТО: скриншот с youtube.com

Главные герои этой истории — члены обычной семьи из России. Жизнь Петровых кажется стандартной и скучной ровно до того момента, как муж, жена и сын не заболевают гриппом. Вместе с недугом в их жизнь врывается поток удивительных событий, приводящий к непредсказуемым последствиям.

Подборка осенних фильмов была бы неполной без главной российской премьеры. Фильм Кирилла Серебренникова получил очень теплый прием в Каннах, а теперь добрался и до отечественного проката. Это, пожалуй, самый осенний фильм из нашего списка. Если, конечно, ассоциировать это время года с меланхоличным сюром, которым пропитана лента.

«Разжимая кулаки»

Дата выхода: 25 сентября 2021

Режиссер: Кира Коваленко

В главных ролях: Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров, Милана Пагиева

Краткое описание

Юная девушка Ада страдает из-за чрезмерной опеки отца. Проживая в небольшом поселке в Северной Осетии, больше всего на свете девушка мечтает сбежать. Старший брат Ады уже уехал из дома на заработки, и она придумывает план, который поможет наконец-то разомкнуть чрезмерно крепкие отцовские объятия.