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Ивлеева заставила Собчак извиниться за слова об Элджее

Настя Ивлеева. ФОТО: Скриншот с видео

Известному блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой не понравились слова журналистки Ксении Собчак об Элджее (Алексей Узенюк), пишет «ФАН».

По словам Ивлеевой, в отношениях деньги не играют большой роли. С точки зрения финансов в браке с Узенюком ее все устраивало, проблем никаких не было. Но ведущая YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!» считает иначе, поэтому она назвала Элджея неудачником.

«Да почему неудачник? Ты здесь не права, я хочу, чтобы ты извинилась за эти слова. Ты должна извиниться за эти слова, это было некрасиво с твоей стороны», – возмутилась гостья программы.

Элджей часто делал ей подарки, оплачивал путешествия – их союз был целостным, гармоничным. Однако в последствии каждый предпочел жить своей жизнью, заявила Ивлеева. При этом звезда не перестает восхищаться талантом и другими достоинствами бывшего мужа.

Алексей Узенюк и Настя Ивлеева не живут вместе с марта. Блогер пояснила, что первой обратила внимание на проблему во взаимоотношениях и откровенно поговорила с супругом. В итоге пара не нашла другого выхода кроме расставания.

Теперь им предстоит поделить совместно нажитое имущество, в частности, особняк в Московской области за 50 млн рублей, а также суперкары Lamborghini Aventador, Nissan 350Z и внедорожник премиум-класса Lexus LX 570.


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