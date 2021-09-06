По вкусу вашего любимого шоколада можно узнать о вашем характере

Видов и сортов данной сласти очень много. Помимо положительных реакций, выведенных английским психологом Дэвидом Бус на вкус шоколада, его современные коллеги решили провести масштабный эксперимент, предлагая множеству людей поделиться своим любимым вкусом шоколадок и пройти тесты личности.

Таким методом учёные психотерапевты выявили, что вкусовые предпочтения в виде шоколада могут раскрыть характер человека.

Судя по их исследованиям, любители следующих плиток шоколада склонны:

Черный шоколад — человек знает себе цену, прирожденные лидеры, реалисты и не склонны «витать в облаках». Также они крайне педантичны и очень обеспокоены своим здоровьем, стараются всё держать под контролем. Честно и прямо говорят о проблемах и активно стараются их решать.

Молочный шоколад — выбор утонченных и сентиментальных натур, даже меланхоличных. Это мечтатели, которые способны поддержать других, пытаясь скрасить любую горечь и проблему их собеседника. Но они склонны к страху перед ответственными решениями, стараясь отложить «на потом».

Белая плитка шоколада выдаёт настоящего миролюбивого человека, что верит в людей и готов бороться за мир во всем мире. Но вот тут ученые делают исключения, что дамы, предпочитающие белый шоколад, также склоны не только к всеобъемлющей любви к миру, но и к романтизму и созиданию идиллии во всем. Но у любого пола очень яркая жажда справедливости, из-за чего они могут яро спорить, если столкнутся с проявлением несправедливости.

Шоколад с орехами — выбор людей с четкой целью, что смело идут к ней, видя все пути её достижения. Они решительно преодолевают трудности и поистине наслаждаются процессом. Они легко убеждают людей, увлекая их в свои планы, и часто замечены как искусные манипуляторы.

Шоколадки с начинкой — выбор романтиков и творческих личностей, что привыкли «тонуть с головой» в своём творчестве, работе, любви и вкусе. Они склонны строить воздушные замки, но очень щепетильны в плане семьи и уюта людей, что им дороги.

Шоколад с кофейной начинкой выбирают люди широких взглядов, те, что привыкли получать «здесь и сейчас», но они также склонны к нетерпеливости и быстро остывают.

Конечно, человеческая личность намного многограннее и полностью описать по выбору любимого вкуса невозможно, но вот такие интересные наблюдения ученых весьма любопытны.