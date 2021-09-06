Лера Кудрявцева в ужасе из-за случившегося с Любой Успенской
Телеведущая не знает, как помочь королеве шансона, пишет Kp.ru.
Телеведущая не знает, как помочь королеве шансона, пишет Kp.ru.
Любовь Успенская недавно хвасталась перед публикой тем, что ей удалось помириться с дочерью Татьяной Плаксиной. Кроме того, королева шансона сообщала, что ее единственной наследнице сделали пластическую операцию, после которой Таня стала похожа на принцессу. Сама девушка активно готовилась покорять шоу-бизнес, но внезапно с ней случился срыв. Поговаривают, что ее увезли в психиатрическую клинику.
Лера Кудрявцева в ужасе из-за случившегося с Любой Успенской. Ведущая подозревает, что певица может сойти с ума из-за того, что происходит. Появилась информация, что дочь королевы шансона Татьяну Плаксину увезли в психиатрическую клинику. Произошло это после обнародования странных видео, которые она размещала в блоге.
«Для меня это очень болезненная тема, ведь я хорошо знаю и люблю Любу и знаю Таню. Мне жалко мать. Мне кажется им обеим нужна помощь. Люба может сойти с ума, когда она знает, что ее дочь в таком состоянии», – сказала Лера в эфире скандального шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
В передаче показали жуткие кадры из лечебницы, где может находиться Татьяна. Суточное пребывание в этой клинике обходится пациентам в 20 тысяч рублей. На первом этаже частного диспансера лежат те, кому нельзя пользоваться телефоном. За пациентами ведется круглосуточное наблюдение. Пациентам дают позвонить в строго определенные часы.
«Люба отправила дочь в клинику, Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи, – рассказали в окружении артистки. - Между мамой и дочкой опять начались недопонимания, конфликты, поэтому было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами. По правилам учреждения у нее забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день».
По поводу случившегося высказалась и Ольга Орлова. Она заявила, что все проблемы в этой семье связаны с методами воспитания Успенской. «Люба оставила дочь без присмотра на чуть-чуть, у Тани пошло обострение. Иногда родители настолько любят своих детей, что потом те начинают этим пользоваться. То, что Таня выносит все через соцсети, - ужасно. Это позор для Успенской. Я Любе очень сочувствую», – сокрушается ведущая «Дома-2».