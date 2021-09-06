Больше не король вечеринок! Филипп Киркоров закрыл многомиллионный бизнес

Поп-король не раз пробовал свои силы в бизнесе: открывал бутик по продаже нарядов — как своих, так и звездных коллег, собственный караоке-клуб, который пользуется популярностью до сих пор. Вскоре после появления на свет дочери Аллы-Виктории и сына Мартина Киркоров учредил компанию по организации детских праздников, которую скромно назвал Phill Party. За несколько лет работы она успело устроить несколько десятков громких вечеринок – в основном для звезд шоу-бизнеса и их наследников.

Однако, вчера, появившись на дне рождения владелицы и генерального продюсера JK Agency Юлии Корелиной, Филипп сообщил, что закрыл прибыльный бизнес. «У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует», – заявил Киркоров.

Однако, судя по всему, произошедшее не сильно печалит певца. Он пребывал в прекрасном настроении и радовался успехам подруги. «Я прилетел сюда прямо с берегов Эллады, прощался там с летом. Хотел остаться подольше, но ради тебя, Юля, и этого вечера вернулся в Москву, – обратился Филипп к Корелиной. – Хотелось бы, чтобы твое агентство было надолго. У нас много талантливых молодых ребят, некоторых из них порой хочется пригреть, пожалеть. И хорошо, что на рынке появилась такая профессиональная команда».

На светском рауте также присутствовали другие звездные друзья виновницы торжества – Ксения Собчак, Андрей Малахов, Митя Фомин, Анна Семенович, Рома Жуков, диджей Катя Гусева и многие другие. Гости угощались морепродуктами и игристым и до поздней ночи танцевали под хиты группы #2МАШИ и рэпера Басты.



