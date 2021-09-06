Пн, 6.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Больше не король вечеринок! Филипп Киркоров закрыл многомиллионный бизнес

Филипп Киркоров ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Много лет поп-король владел компанией по организации детских праздников, которая приносила ему хорошую прибыль. Однако, вчера на светском рауте Киркоров внезапно огорошил новостью: проекта больше не существует, пишет Starhit.ru.

Поп-король не раз пробовал свои силы в бизнесе: открывал бутик по продаже нарядов — как своих, так и звездных коллег, собственный караоке-клуб, который пользуется популярностью до сих пор. Вскоре после появления на свет дочери Аллы-Виктории и сына Мартина Киркоров учредил компанию по организации детских праздников, которую скромно назвал Phill Party. За несколько лет работы она успело устроить несколько десятков громких вечеринок – в основном для звезд шоу-бизнеса и их наследников.

Однако, вчера, появившись на дне рождения владелицы и генерального продюсера JK Agency Юлии Корелиной, Филипп сообщил, что закрыл прибыльный бизнес. «У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует», – заявил Киркоров.

Однако, судя по всему, произошедшее не сильно печалит певца. Он пребывал в прекрасном настроении и радовался успехам подруги. «Я прилетел сюда прямо с берегов Эллады, прощался там с летом. Хотел остаться подольше, но ради тебя, Юля, и этого вечера вернулся в Москву, – обратился Филипп к Корелиной. – Хотелось бы, чтобы твое агентство было надолго. У нас много талантливых молодых ребят, некоторых из них порой хочется пригреть, пожалеть. И хорошо, что на рынке появилась такая профессиональная команда».

На светском рауте также присутствовали другие звездные друзья виновницы торжества – Ксения Собчак, Андрей Малахов, Митя Фомин, Анна Семенович, Рома Жуков, диджей Катя Гусева и многие другие. Гости угощались морепродуктами и игристым и до поздней ночи танцевали под хиты группы #2МАШИ и рэпера Басты.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back