Мирослава Карпович впервые рассказала, почему у нее нет детей

Мирослава Карпович к своим 35 годам многого достигла. Ее актерской карьере можно только позавидовать. Она прославилась на всю страну, снявшись в сериале «Папины дочки». Актриса выступает на театральных подмостках и много снимается. Ее бурный роман с Павлом Прилучным не обсудил только ленивый. Вот только мамой знаменитость пока не стала. Она впервые назвала причину отсутствия детей.

Мирослава Карпович является одной из самых обсуждаемых персон российского кино. Она не скрывает свой роман с Павлом Прилучным. По слухам, ради хрупкой красавицы звезда «Мажора» развелся с женой Агатой Муцениеце.

Правда, поклонники недоумевают, почему актриса до сих пор не обзавелась семьей и не родила детей. Мира решила прервать молчание. «Да, я не замужем, но, честно, несколько раз стояла на пороге этого события. Так складывалось, что судьба давала понять – нет. Это очень важное слово, которое надо научиться говорить. Как себе, так и другим, даже очень близким людям, а иначе спина ваша согнется от груза постоянных на все согласий», – сообщила артистка.

По словам Карпович, ее близкие «мучили по поводу замужества, внуков, детей». «Но у меня есть четкое убеждение, что на каждого малыша есть свое время!» – заявила актриса.

Она не сомневается, что обязательно выйдет замуж и родит. «Не все согласятся, что все давно за нас продумано, но никогда не опережайте события. Прежде, чем что-то случается, мы должны быть к этому готовы. И природа, и энергия нам в этом помогают. Сначала мы ползаем, а потом становимся на ноги… Важно уметь жить здесь и сейчас!», – рассуждает красавица.

Пока актриса не беременна, поэтому все свободное время посвящает творчеству. Ей есть чем гордиться в профессиональном плане. «Да, я не суперзвезда, не поднялась до каких-то больших высот, но чего-то же я достигла в этой жизни… Пусть все знают меня по сериалу «Папины дочки». Но это тоже круто, потому что не всегда в жизни артиста бывает роль, по которой тебя помнят. То поколение, которое взрослело с нами, уже выросло, у них появились дети… Мне приятно, что я сделала что-то, что мне не стыдно будет показать своим малышам», – подчеркивала звезда.



