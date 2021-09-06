Волочкова опубликовала слишком интимные снимки в знак протеста

Известная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает приковывать внимание к своей персоне после скандала. Недавно в Сети появились снимки, на которых танцовщица запечатлена справляющей малую нужду на своем же приусадебном участке. Предположительно провокационные кадры сделал кто-то из соседей звезды балета.

В этот раз знаменитость решила сама поделиться на своей странице в Instagram интимными фотографиями «без каких-либо скрытых камер, караулящих ее». В это же время пикантный снимок выложил и их автор — профессиональный фотограф, публикующий свои работы под ником marvil_dancee.

«Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома, с осуждением смотреть на меня и жить своей жизнью, а не моей, можно было спокойно попросить меня поделиться моими фото. Раз многих так интересует мое тело, решила выложить фотографии от первого лица, обнажив перед вами помимо тела, еще и душу», — написала балерина.

Прима-балерина уверена, что ее специально сфотографировала председательница товарищества независимых собственников поселка (ТСН). Судя по всему, речь идет о солистке группы «Стрелки» Екатерины Любомской. Волочкова уверена, что представитель ТСН специально устроила травлю. По словам звезды российского балета, ранее она поднимала тему, что в поселке официально существует управляющая компания, то на нее «вылили ушаты грязи». Также знаменитость обвиняла свою оппонентку в национализме.

Прима-балерина рассказала о том, что детей ее домработников не прошли фейсконтроль на детской площадке, на которой играют маленькие жители поселка. Любомская ответила Волочковой, что ребятишек не пустили исходя из правил, которые действуют абсолютно на весь персонал.



