Рвота и попытки суицида: принцессу Диану изобразили в неприглядном виде в фильме с Кристен Стюарт

Роль принцессы Дианы в фильме режиссера Пабло Ларраина исполнила американская актриса Кристен Стюарт . Как говорится в рецензии, сцена, в которой принцесса отсылает свою портниху, потому что ей «нужно помастурбировать», призвана разъярить традиционалистов. Также отмечается, что в картине присутствуют сцены, как главная героиня страдает булимией — блюет и занимается селфхармом.

«Из-за таких моментов можно предположить, что «Спенсер» — непристойный и вуайеристский фильм, который ближе к статьям в желтой прессе, чем к кино. Но это не так. Как и ранний фильм Ларраина «Джеки», в котором Натали Портман исполнила роль вдовы Джона Кеннеди, это поэтичный, элегичный роман», — отмечается в статье.