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Рвота и попытки суицида: принцессу Диану изобразили в неприглядном виде в фильме с Кристен Стюарт

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в фильме "Спепнсер" ФОТО: CAP/SFS

Принцессу Диану в фильме «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» (Spencer) изобразили блюющей, наносящей себе увечья и мастурбирующей. О подробностях сюжета рассказывается в рецензии на ленту, опубликованной в газете The Independent.

Роль принцессы Дианы в фильме режиссера Пабло Ларраина исполнила американская актриса Кристен Стюарт. Как говорится в рецензии, сцена, в которой принцесса отсылает свою портниху, потому что ей «нужно помастурбировать», призвана разъярить традиционалистов. Также отмечается, что в картине присутствуют сцены, как главная героиня страдает булимией — блюет и занимается селфхармом.

«Из-за таких моментов можно предположить, что «Спенсер» — непристойный и вуайеристский фильм, который ближе к статьям в желтой прессе, чем к кино. Но это не так. Как и ранний фильм Ларраина «Джеки», в котором Натали Портман исполнила роль вдовы Джона Кеннеди, это поэтичный, элегичный роман», — отмечается в статье.

Мировая премьера фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» состоялась 3 сентября. 

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