Названы пять знаков Зодиака, у которых в сентябре закончится «черная полоса»

В первую очередь, это касается Козерогов. С 6 сентября Венера вступит в трин с Плутоном, а Венера – с Юпитером. Для Козерогов это обернется ростом популярности, социальным благополучием, появлением престижной работы и полезными знакомствами.

Также с 7 сентября Солнце вступит с трин с Ураном. Это означает появление неприятных неожиданностей, связанных с личной жизнью и детьми.

Прекратится «черная полоса» и у Рыб. Этому способствует гармоничная планетарная связь Марса с Плутоном. Это сулит удачные договора с юристами, психологами, улучшение отношений с друзьями.

Благоприятствует Венера и Водолеям. Их успехи будут связаны с образованием и поездками. Водолеи могут преуспеть в спортивных соревнованиях, туристическом бизнесе, рекламе, издательском деле.

Трин Солнца с Ураном принесет приятные перемены в жизни Тельцам. Это лучшее время для открытия собственных проектов. В конце месяца планетарная связь Венеры с Плутоном означает радость от личных отношений. Не исключено, что друг может стать супругой или супругом.

Удача в делах и на работе ждет Дев. Сентябрь для них – лучшее время для смены работы на более высокооплачиваемую. Также Девам представится шанс завести домашнего питомца и восстановить пошатнувшееся здоровье.



