Настя Ивлеева и Элджей расстались еще в марте

Слухи о разрыве звездной пары ходили давно, но Настя хранил молчание по поводу проблем в семье. Как выяснилось, все это время время Ивлеева думала, как рассказать широкой публике о разрыве с любимым человеком.

Многие подозревали, что в нашей жизни настали какие-то перемены. Умалчивать об этом месяцами и годами просто невозможно, — призналась 30-летняя блогер. — Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе, это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это.

В итоге Настя и Элджей дали интервью глянцевому изданию, в котором откровенно рассказали о своем расставании. Как оказалось, пара уже не вместе с марта.

«Это была весна этого года. Март, плюс-минус. Надо отдать должное мужу. Мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным грамотным образом все решали, делали выводы. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша (Алексей Узенюк — так на самом деле зовут Элджей, — прим. ред.) вдохновлял меня и заменял мне всех», — отметила Ивлеева в интервью на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Напомним, рэпер и звезда соцсетей тайно поженились около двух лет назад. Все это время со стороны казалось, что у пары все прекрасно. Пока Настя отказывается называть конкретную причину развода, ссылаясь на занятость и разные интересы.



