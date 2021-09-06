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Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II

FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth, Prince Harry and Meghan, the Duchess of Sussex pose for a picture with some of Queen's Young Leaders at a Buckingham Palace reception following the final Queen's Young Leaders Awards Ceremony, in London, Britain June 26, 2018. John Stillwell/Pool via Reuters/File Photo ФОТО: POOL/REUTERS

Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Предполагается, что герцоги Сассекские захотели познакомить королеву со своей дочерью и ее правнучкой — принцессой Лилибет, пишет The Sun, ссылаясь на источники при королевском дворе.

Отмечается, что многие поражены просьбой супругов о встрече с Елизаветой II. Герцоги Сассекские могли заявить об искреннем желании увидеться с королевой. Однако это решение удивляет, если учитывать, «через что пара заставила пройти Елизавету II в этом году». При дворе королевы встречу с герцогами Сассекскими считают возможной, но «шокирующей».

На данный момент королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Меган Маркл ко двору. При этом известно, она хотела бы увидеть свою правнучку Лилибет. Возможная дата аудиенции также пока не называется, передает Lenta.ru.

4 июня 2021 года Меган Маркл родила девочку, которую супруги назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Принц Гарри присутствовал на родах. Девочка стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добились финансовой независимости от королевской семьи.

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