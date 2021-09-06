Ефремов в тюрьме перенес отек Квинке

По словам Хархорина, Ефремов чувствует себя хорошо, однако в августе страдал от аллергии. «Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства», — заверил он.