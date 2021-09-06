С морщинками и без макияжа: в Сети появилось честное фото Елены Яковлевой

60-летняя звезда детективного сериала «Каменская» не ведет страницы в социальных сетях, предпочитая наслаждаться реальной жизнью. Однако преданные поклонники создали в Instagram специальное сообщество, где регулярно размещают красивые фото с любимой артисткой.

Сегодня в фан-аккаунте появился новый снимок Елены Алексеевны, на котором она запечатлена в максимально естественном виде. Яковлева не постеснялась предстать перед камерой без макияжа и укладки. Также на черно-белом кадре видно, что на лице актрисы есть мимические морщинки.