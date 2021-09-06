С морщинками и без макияжа: в Сети появилось честное фото Елены Яковлевой
На просторах Сети появился честный снимок Елены Яковлевой. На нем популярная актриса предстала без косметики и ретуши, пишет eg.ru.
На просторах Сети появился честный снимок Елены Яковлевой. На нем популярная актриса предстала без косметики и ретуши, пишет eg.ru.
60-летняя звезда детективного сериала «Каменская» не ведет страницы в социальных сетях, предпочитая наслаждаться реальной жизнью. Однако преданные поклонники создали в Instagram специальное сообщество, где регулярно размещают красивые фото с любимой артисткой.
Сегодня в фан-аккаунте появился новый снимок Елены Алексеевны, на котором она запечатлена в максимально естественном виде. Яковлева не постеснялась предстать перед камерой без макияжа и укладки. Также на черно-белом кадре видно, что на лице актрисы есть мимические морщинки.
Поклонники пришли в восторг от смелости звезды. Напомним, в семейной жизни Яковлевой царят идиллия и стабильность. С 1990 года она замужем за актером театра «Современник» Валерием Шальных. У супругов есть единственный сын Денис. Молодому мужчине, чье тело на 70% покрыто татуировками, уже 29 лет.