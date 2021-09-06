Шестеро умерли: проклятие звезд сериала «След»

Герои детектива стали для зрителей родными. Тем острее поклонники воспринимали их беды: артисты сериала «След» боролись с тяжелыми недугами, теряли близких, а некоторые, увы, и сами умирали, пишет «Стархит».
3 сентября 2007-го стартовал проект «След», которому суждено было закрепиться в сетке вещания на годы. Телефильм заслужил звание самого продолжительного сериала отечественного ТВ и абсолютного рекордсмена по числу эпизодов — по последнему критерию он обогнал даже «Санта-Барбару». Все потому, что каждую неделю команда кинематографистов и актеров создавала четыре новых серии: люди трудились без выходных и праздников, а в первый год смены длились по 18 часов.
Федеральная экспертная служба, представленная в телекартине, является вымышленной структурой МВД, созданной для раскрытия особо сложных преступлений. Парадоксально, что многие зрители поверили в существование ФЭС, напоминающей отдел криминалистики из «CSI: Место преступления». К слову, сценарий американского проекта авторы не копировали, а хотя приписка «любые совпадения с реальностью случайны» кочевала из сезона в сезон, некоторые сюжеты походили на правду. Например, спецвыпуск «Садовник» явно обрисовывал историю Битцевского маньяка.
В 14-й день рождения «Следа» мы хотим поговорить не о сюжетных ходах, а об артистах, которые отныне ассоциируются у зрителей с яркими персонажами сериала. Кто из актеров сумел сохранить семью, несмотря на жесткий график съемок, кто одолел серьезную болезнь, а кого уже нет с нами?
НАЧАЛЬСТВО ФЭС
Ольга Колосова - Галина Рогозина
Несколько лет назад актриса рассказывала, что откликается на Галину Николаевну, ведь Рогозина для нее не просто персонаж: ощущение, что они плавно перетекли друг в друга. Глава ФЭС стала для поклонников эталоном чести и совести, и пока героиня крепла как руководитель, Ольга Копосова росла как артистка.
По сюжету полковник Рогозина пережила развод, что долгое время скрывала от коллег. В судьбе самой Копосовой тоже не обошлось без разочарований.
В юности Ольга всерьез влюбилась в югослава Михайло, который был намного старше ее. Девушка ни с кем не могла построить нормальные отношения, зная, что где-то в другой стране существует ее идеал. Только после смерти Михайло от тяжелой болезни актриса вышла замуж за бизнесмена Владлена Горелика.
После рождения сына Глеба в отношениях пары назрел кризис: Владлен даже уходил из семьи, но вскоре вернулся и постарался стать для Ольги идеальным мужем. В 37 Копосова получила роль Рогозиной, и если поначалу Горелик радовался ее успехам и вкладу в общий бюджет, то затем стал ревновать к работе. Впрочем, на развод актриса подала не из-за этого: выяснилось, что супруг завел интрижку на стороне.
Испытания не закончились: в 2008-м маму артистки сбил поезд, в 2012-м умер ее папа. А потом недуг напал и на саму Копосову — из-за рака молочной железы пришлось перенести операцию и несколько курсов химиотерапии. У Ольги выпали волосы, брови и ресницы, так что она снималась в парике. К счастью, благодаря лечению наступила долгожданная ремиссия.
«Во избежание рецидива до конца дней должна принимать таблетки, которые сдерживают деятельность гормонов. Естественно, метаболизм замедляется. В какой-то момент стала поправляться, списывала все на медикаменты, а потом случайно наткнулась на страничку одного блогера в Интернете. Мужчина здорово мотивировал на то, чтобы начать вести правильный образ жизни. Воодушевилась и избавилась от вредных привычек: алкоголя, курения. Забыла о мучном и сладком. За шесть месяцев сбросила 12 килограммов и придерживаюсь данной системы до сих пор. В итоге хорошо себя чувствую, да еще и работаю по 12 часов пять дней в неделю», — делилась звезда со «СтарХитом».
Владимир Ташлыков — Николай Круглов
Когда Копосова узнала о раке, ее поддержал не только бывший муж, но и друг и коллега Владимир Ташлыков. «У нас с ним одно время были отношения очень близкие. Мое заболевание настолько шокировало, что он просто прирос ко мне», — рассказывала Ольга в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
При этом зрители были уверены, что актеров связывает не только дружба, ведь в сериале обыгрывалось, что Николай Круглов неравнодушен к Рогозиной. Однако чаяния поклонников напрасны: актер счастливо женат, хотя и не раскрывает посторонним людям, на ком.
С публикой артист предпочитал говорить не о личной жизни, а о карьере: с начала 80-х он блистал на сцене Московского областного Драматического театра Ногинска, в 1990-м окончил ГИТИС. Ташлыков засветился в проектах «Умельцы», «Молодежка» и «Маменькин сынок», хотя основной работой для него оставался «След».
«За прошедшие годы я приобрел жилье в Подмосковье. А еще «След» стал для многих путевкой в кино. Я не исключение. Появились предложения от других режиссеров. Но получая их, я взвешиваю, как это отразится на «Следе». Если понимаю, что по времени не уложусь, отказываюсь даже от выгодных предложений... Ведь мой Николай Круглов — человек ответственный. Не могу же я его предать», — подчеркивал артист.
Игорь Ромащенко — Руслан Султанов
Возможно, для кого-то Игорь Владимирович — генерал-майор полиции из «Следа», прокурор из «Зоны» или же Платон из «Склифосовского», однако выпускник ГИТИСа окончил еще и курсы при Гостелерадио СССР как режиссер-постановщик.
«В свое время, когда я запускал телесериал «След», сделал пилот и первую серию, мне надо было набрать шесть режиссеров на поток. Быстрых, шустрых и талантливых, и это действительно была проблема: если талантливый, то медленный, а если шустрый, то не талантливый. А «След» требовал очень быстрой и серьезной работы. Собственно говоря, Ромащенко на тот момент был актером и играл в первых сериях одну из главных ролей, — рассказывал Всеволод Аравин. — И вот в какой-то момент, когда я доказывал продюсерам с Первого канала, что какой-то там режиссер не годится, Игорь меня пальчиком так по плечу трогает и говорит: «Ну, вообще, один режиссер стоит прям рядом с тобой!»
С легкой руки Аравина Ромащенко стал и актером, и режиссером «Следа», а впоследствии занялся постановкой других сериалов: «Мент в законе», «Свидетели», «Красная зона». «У него потрясающая выносливость, поэтому надо отдать должное — Игорь никогда не дает себе спуску, он все время на креативе, у него горят глаза, и он всегда работает на своей высочайшей планке», — восхищался коллегой Аравин.
Семейные драмы
Ирина Медведева — биолог-стажер Дарья Гордеева
Зрители запомнили актрису по участию в шоу «6 кадров», сериалам «Кадетство» и «След», а также музыкальному таланту: Ирина известна как исполнительница романсов, а в прошлом году попробовала себя в жанре шансон в передаче «Три аккорда».
Поговаривали, что именно из-за высокой профессиональной занятости распался первый брак Ирины — с Русланом Алехно. Впрочем, после развода артисты продолжили общаться, и одно время поклонники подозревали, что они сошлись. Актриса отмечала, что окружающие просто не могут поверить в существование дружбы между бывшими супругами.
Главным испытанием для звезды стала смерть отца от рака в 2017-м. «Моя жизнь уже не будет прежней, — сетовала актриса в Instagram. — Каждый солнечный луч, красота заката и радость путешествий теперь приносят мне только боль от того, что ты этого больше не увидишь. Переоцениваю все: чего не смогла сделать для тебя, чего не сказала, не подарила... Жестокое чувство потери и невозврата. Слезы — это ничто. Если бы знать, что, выплакав их все, станет легче, но нет».
На момент трагического события в жизни Ирины уже появился Гийом Буше. С французским бизнесменом она познакомилась через подругу, живущую в Париже: та попросила показать приятелям Москву. Уже через полтора года после первой встречи предприниматель женился на звезде, а в 2019-м у пары родился сын. Артистке приходилось жить на две страны, ведь ее творческие проекты были связаны с Россией.
«В Париже я готовлюсь, учу роли, провожу время с семьей, а в Москве у меня нет свободной минуты: мама сидит с ребенком, а я день и ночь работаю. Я не верю, что можно все успеть, когда у тебя маленький ребенок. Не хочу, чтобы женщины думали, что есть какой-то недостижимый идеал. Мало кто все успевает. Главное — стремиться к лучшему, двигаться вперед и делать», — поясняла актриса.
Анна Данькова — судмедэксперт Валентина Антонова
Первым проектом, который дал артистке возможность заявить о себе, стали «Бешеные деньги», но именно «След» принес ей широкую известность. За время съемок Анна успела развестись с композитором Дмитрием Даньковым, с которым воспитывала сына Даниила, выйти замуж за актера Игоря Иванова и родить дочку Софию.
«Помню, когда была беременной, сценаристы даже специально серию под меня написали. По сюжету все беременные женщины попадали в беду, и я с уже большим животом сыграла агента под прикрытием. «След» для меня — третий ребенок, который рос и развивался вместе с нами. Помню, как старшего сына Даню, еще маленького, брала с собой на съемки. И с сыном Оли Копосовой они возились на диване», — говорит Данькова.
Первенец Анны уже и сам поработал на «Следе» в качестве ассистента второго режиссера, когда заканчивал школу. По словам актрисы, опыт вдохновил сына на поступление на операторский факультет.
Евгений Кулаков — программист Иван Тихонов
Евгений начал играть в кино в 2000-м и с тех пор засветился в десятках рейтинговых проектов: «Студенты», «Воронины», «Метод». Особняком стояли съемки в сериале «След».
«След» для меня — это семья. Мы можем встретиться после работы, весело провести время. Мы прошли жесткую школу, но она же нас всех объединила. Помню, как начинали: днем, пока светло, снимали на натуре, а как темнело, бежали в павильон. Нам при этом говорили: «Вот сейчас опоздаете, и вас оштрафуют». И мы, не съев за день и куска, мчались туда», — делился Кулаков.
Помимо актерской, у Евгения имелась и собственная семья: в браке с Ольгой Бужор на свет появились сын Илья и дочка Ника. Если коллеги по «Следу» спустя 10 лет после старта съемок сериала отмечали, что заработали на квартиры и машины, то Кулакову не удалось скопить ничего. «Все заработанное вкладываем в сына Илью. У него аутизм и легкая форма ДЦП. Стараемся сделать его жизнь максимально самостоятельной, водим в разные центры подготовки», — пояснял артист.
В детстве Илье долго не могли поставить точный диагноз, поэтому драгоценное время было упущено. Тем не менее подростку удалось достичь положительной динамики благодаря регулярным встречам с поведенческим аналитиком. Кроме того, после успешной операции на коленных суставах юноше стало проще передвигаться, хотя он по-прежнему нуждается в инвалидном кресле.
«За время карантина Илья научился отвечать коротко на вопрос о том, хочет ли он чего-то: «да» или «нет». Научился закрывать за собой дверь в туалете и нажимать пальцем при выборе конкретного мультфильма в телефоне. А в планах — обучение чтению через печатание и еще очень многое», — рассказывал «СтарХиту» Евгений Кулаков в прошлом ноябре.
Скандал
Криминалисты должны разгадывать преступления, а не становиться их главными действующими лицами, но касалось ли это актеров? В фильме «Садовник» герою Андрея Лаврова капитану Котову отводилась ключевая роль, а в реальности он попал в скандальную историю, накинувшись на Котельнической набережной на сотрудника полиции.
19 марта пьяный артист подошел к инспектору ДПС с ножом в руке и угрожал ему убийством. На дебошира завели уголовное дело, после чего он дал признательные показания и оказался под домашним арестом. Обжаловать приговор Лавров не стал.
К слову, незадолго до происшествия на Котельнической набережной пользователи Сети заподозрили, что у артиста проблемы с психикой: Андрей вел странные прямые эфиры в Instagram, где имитировал общение со «жрицей любви».
«В общем, все умерли»
Именно так называлась 1719-я серия телекартины. В рамках сериала умерли, разумеется, не все, однако нескольких ярких актеров, к сожалению, уже нет с нами. За последние годы из жизни ушли сразу шестеро артистов, что заставило зрителей заговорить о злом роке «Следа».
Так, в январе 2020-го от внезапно оторвавшегося тромба скончался 51-летний Данила Перов, сын Раисы Рязановой. В «Следе» он играл Олега Воронова, кроме того, засветился в «Интернах», «Марше Турецкого» и «Леди бомж». Со смертью артиста до сих пор не примирились знаменитая мама, супруга, с которой он прожил более 30 лет, и сын Андрей.
19 сентября прошлого года у себя на даче от остановки сердца умер 56-летний Владимир Чуприков, игравший сотрудников полиции в нескольких сериях «Следа». Также актер был известен по ролям в проектах «Молодежка», «Папины дочки» и «Возвращение Мухтара».
«Это был выдающийся актер театра и кино, режиссер и поэт. Он активно вел актерскую и просветительскую деятельность. Был ярым патриотом и от всей души любил свое дело!» — писала в соцсетях вдова артиста Наталья.
Более 90 ролей было в копилке Александра Самойлова, в том числе и Вадик из сериала «След». Актер вырастил пятерых детей, четверо из которых пошли по его стопам, активно играл во МХАТе имени Горького и участвовал в театральных мероприятиях. Смерть 68-летнего Самойлова от коронавируса стала неожиданностью для коллег: в ноябре артист заболел, уже через 10 дней слег с пневмонией и попал в реанимацию, а 9 декабря скончался.
В феврале у 52-летнего Олега Валкмана, запомнившегося зрителям по роли патологоанатома Бориса Селиванова, резко поднялась температура. Близкие вызвали скорую, и несколько суток артист провел в реанимации, где в итоге и скончался. Как оказалось, актер давно жаловался на здоровье. «Где-то в ноябре мы с ним встречались, он был на съемках. Был приступ, ему стало нехорошо. Но вроде потом все было нормально. Ну, у него была небольшая проблема, с чем связанная — неизвестно», — пояснял коллега умершего по сериалу Сергей Пиоро.
У актера «Громовых», «Следа» и «Эшелона» не осталось никого, кроме племянницы с трехмесячным ребенком на руках, так что на сайте Олега Валкмана объявили сбор средств на транспортировку и похороны в его родной Нижний Новгород.
Александр Гаспарьянц начал сниматься почти в 50, но успел запомниться публике небольшими ролями в проектах «Домработница», «Эффект Матроны» и «Пока живу, люблю». В «Следе» он сыграл отца убитой журналистки Моржова. Вероятно, фильмография могла пополниться еще десятками ярких персонажей, если бы в апреле 68-летний артист не умер.
Гораздо раньше, в 2014-м, не стало 37-летней Алены Кузнецовой, исполнительницы нескольких эпизодических ролей в сериале. Актриса служила в столичных театрах, засветилась в проектах «Пасечник» и «Улыбка пересмешника», растила маленькую дочку. На здоровье Алена не жаловалась и активно занималась спортом, так что смерть от остановки сердца до сих пор кажется поклонникам необъяснимой.