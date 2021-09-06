Шестеро умерли: проклятие звезд сериала «След»

«Во избежание рецидива до конца дней должна принимать таблетки, которые сдерживают деятельность гормонов. Естественно, метаболизм замедляется. В какой-то момент стала поправляться, списывала все на медикаменты, а потом случайно наткнулась на страничку одного блогера в Интернете. Мужчина здорово мотивировал на то, чтобы начать вести правильный образ жизни. Воодушевилась и избавилась от вредных привычек: алкоголя, курения. Забыла о мучном и сладком. За шесть месяцев сбросила 12 килограммов и придерживаюсь данной системы до сих пор. В итоге хорошо себя чувствую, да еще и работаю по 12 часов пять дней в неделю», — делилась звезда со «СтарХитом».

Владимир Ташлыков — Николай Круглов

4 сентября Владимиру исполняется 65

Когда Копосова узнала о раке, ее поддержал не только бывший муж, но и друг и коллега Владимир Ташлыков. «У нас с ним одно время были отношения очень близкие. Мое заболевание настолько шокировало, что он просто прирос ко мне», — рассказывала Ольга в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

При этом зрители были уверены, что актеров связывает не только дружба, ведь в сериале обыгрывалось, что Николай Круглов неравнодушен к Рогозиной. Однако чаяния поклонников напрасны: актер счастливо женат, хотя и не раскрывает посторонним людям, на ком.

Слухи о романе Ташлыкова и Копосовой не получили подтверждения

С публикой артист предпочитал говорить не о личной жизни, а о карьере: с начала 80-х он блистал на сцене Московского областного Драматического театра Ногинска, в 1990-м окончил ГИТИС. Ташлыков засветился в проектах «Умельцы», «Молодежка» и «Маменькин сынок», хотя основной работой для него оставался «След».

«За прошедшие годы я приобрел жилье в Подмосковье. А еще «След» стал для многих путевкой в кино. Я не исключение. Появились предложения от других режиссеров. Но получая их, я взвешиваю, как это отразится на «Следе». Если понимаю, что по времени не уложусь, отказываюсь даже от выгодных предложений... Ведь мой Николай Круглов — человек ответственный. Не могу же я его предать», — подчеркивал артист.

Игорь Ромащенко — Руслан Султанов

Роль полицейского подарила актеру еще и возможность работать режиссером

Возможно, для кого-то Игорь Владимирович — генерал-майор полиции из «Следа», прокурор из «Зоны» или же Платон из «Склифосовского», однако выпускник ГИТИСа окончил еще и курсы при Гостелерадио СССР как режиссер-постановщик.