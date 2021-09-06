Не в деньгах счастье: восемь простых радостей советских школьников

Parents.ru вспомнил то, что у наших сверстников вызывает приступы ностальгии и радости, а вот современные дети понять уже не в силах. Или пожмут недоуменно плечами, или еще хуже — покрутят пальцем у виска.
Гастрономические изыски
Да, нам и самим эти гастрономические изыски теперь кажутся не такими уж радостными, как то было в детстве, когда можно было посыпать сахаром обычный бутерброд с маслом — и он превращался в волшебный десерт. Сахаром можно было посыпать и помидор, и он уже не казался таким скучным. Впрочем, не сахаром единым: краюха свежего хлеба (особенно, с корочкой) посыпалась и солью, с этим лакомством и книжкой про Тимура и его команду так классно было завалиться на диван, хотя мама и ругалась на крошки.
Кукольные мультики
Эту (тоже, признаемся честно, сомнительную) радость хорошо описал в спектакле «Как я съел собаку» Евгений Гришковец: ты играешь на улице, а мама кричит в окно: «Мультики!», и ты бежишь со всех ног домой, не раздеваясь, падаешь на диван в радостном ожидании — а мультик кукольный… Да, редкий советский ребенок предпочел бы кукольный мультик рисованному, но на безрыбье и такой сойдет. Делать нечего, сидишь, смотришь и пытаешься радоваться. Переключаться-то некуда — в телевизоре всего два канала, и по второму — «Сельский час».
Необычные коллекции
@galabraun
И сейчас мы не о филателии и нумизматике — это как раз были обычные коллекции, любителей собирать марки и монеты и сейчас хватает. Но водились у советских школьников коллекции и более странные: например, этикетки от спичечных коробок, фантики из-под жвачки и конфет. А еще были цифры из сыра, помните? Порой в оболочке куска сыра из магазина можно было найти пластмассовые циферки. И выбросить их рука не поднималась, ведь можно было обменяться на недостающие с одноклассником, чтобы собрать «всю партию» от 0 до 9.
Трехлитровый бидончик для молока и сметаны
Конечно, в самом по себе эмалированном или сером алюминиевом бидончике радости было мало, но вот если он стоял в холодильнике, полный молока или кваса, а за окном было жаркое лето, то настроение он мог поднять существенно. Особенно, если в хлебницу еще кто-то положил булочку с посыпкой за 15 копеек или напек целый тазик пирожков и накрыл полотенчиком. Правда, у бидончика имелся досадный минус — он не появлялся в холодильнике сам по себе, гоняли-то за молоком и квасом именно тебя. Но и в этом можно было найти свои плюсы, ведь сдача от покупки нередко перекочевывала в свинью-копилку.
Чудные напитки
Автоматы с газировкой (1 копейка — обычная, 3 копейки — с сиропом) помнятся многим, и редкий фильм про советскую эпоху сейчас обходится без них. И хотя родители ругались, говоря, что это негигиенично — пить из общего стакана, но какой ребенок носил с собой стакан? Пили все из одного, и ничего, почти все выжили. Однако у автора этих строк умиление вызывает другой напиток — «Кубань». Он гордо назывался «кофейным напитком», в составе которого на коробке были перечислены: рожь, ячмень, овес и цикорий. А кофе в нем не было. Шик!
Игры на стройке
Недострой и сейчас «украшает» улицы городов, в советское время его было тоже немало. Но давно ли вы в последний раз видели детей, играющих на стройке? Их и во двор поиграть не выгонишь. А тут — стройка, да что там делать? Но дел-то ведь там было невпроворот — и в карбид воды налить (а он возьми и как бахни!), и в смолу наступить, оставив там кед, и выбить со второго этажа фашистов, засевших там с пулеметом, и стену попробовать развалить мощным каратистским ударом… Мда, все-таки есть свои плюсы в том, что те времена прошли, а у детей теперь другие игры!
Кружиться на диске
Нет, сейчас мы не о дискотеках, а о диске «Здоровье», который по странной прихоти моды (ну и, конечно, доступности в магазинах) оказался во многих советских семьях. И мамы поначалу действительно пытались укрепить с его помощью здоровье, повторяя упражнения, которые публиковались в журнале опять-таки «Здоровье». А дети использовали его не сказать, чтобы по назначению — на нем можно было классно раскрутиться, и потом с головокружением шататься по комнате, натыкаясь на мебель. Мамы кричали из кухни, что это вредно, но когда это нас останавливало? Кстати, его и сейчас можно купить за относительно небольшие деньги.
Сдача стеклотары
Так себе развлечение, конечно, если бы не один немаловажный нюанс — родители могли разрешить оставить себе вырученные деньги, которые можно было потратить на кино и мороженое. Стеклотара принималась без этикеток, поэтому ванная или раковина на кухне, полная отмокающих в воде бутылок — нередкое для советского школьника воспоминание.