Не в деньгах счастье: восемь простых радостей советских школьников

Гастрономические изыски

ФОТО: скриншот с youtube.com

Да, нам и самим эти гастрономические изыски теперь кажутся не такими уж радостными, как то было в детстве, когда можно было посыпать сахаром обычный бутерброд с маслом — и он превращался в волшебный десерт. Сахаром можно было посыпать и помидор, и он уже не казался таким скучным. Впрочем, не сахаром единым: краюха свежего хлеба (особенно, с корочкой) посыпалась и солью, с этим лакомством и книжкой про Тимура и его команду так классно было завалиться на диван, хотя мама и ругалась на крошки.

Кукольные мультики

Эту (тоже, признаемся честно, сомнительную) радость хорошо описал в спектакле «Как я съел собаку» Евгений Гришковец: ты играешь на улице, а мама кричит в окно: «Мультики!», и ты бежишь со всех ног домой, не раздеваясь, падаешь на диван в радостном ожидании — а мультик кукольный… Да, редкий советский ребенок предпочел бы кукольный мультик рисованному, но на безрыбье и такой сойдет. Делать нечего, сидишь, смотришь и пытаешься радоваться. Переключаться-то некуда — в телевизоре всего два канала, и по второму — «Сельский час».

Необычные коллекции @galabraun

И сейчас мы не о филателии и нумизматике — это как раз были обычные коллекции, любителей собирать марки и монеты и сейчас хватает. Но водились у советских школьников коллекции и более странные: например, этикетки от спичечных коробок, фантики из-под жвачки и конфет. А еще были цифры из сыра, помните? Порой в оболочке куска сыра из магазина можно было найти пластмассовые циферки. И выбросить их рука не поднималась, ведь можно было обменяться на недостающие с одноклассником, чтобы собрать «всю партию» от 0 до 9.

Трехлитровый бидончик для молока и сметаны

ФОТО: @soviet_farfor_vitage

Конечно, в самом по себе эмалированном или сером алюминиевом бидончике радости было мало, но вот если он стоял в холодильнике, полный молока или кваса, а за окном было жаркое лето, то настроение он мог поднять существенно. Особенно, если в хлебницу еще кто-то положил булочку с посыпкой за 15 копеек или напек целый тазик пирожков и накрыл полотенчиком. Правда, у бидончика имелся досадный минус — он не появлялся в холодильнике сам по себе, гоняли-то за молоком и квасом именно тебя. Но и в этом можно было найти свои плюсы, ведь сдача от покупки нередко перекочевывала в свинью-копилку.

Чудные напитки