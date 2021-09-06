Поклонницы огорчились видом постаревшего Бойко: а как вам артист?

Поклонницы огорчились видом постаревшего Ярослава Бойко, полюбившегося миллионам зрителей после выхода сериала «Всегда говори всегда», где он сыграл роль привлекательного возлюбленного Марии Порошиной. Изменившуюся не в лучшую сторону внешность актера они увидели в телепередаче «Мой герой». «Какой был красивый, время идет очень быстро»; «Возраст свое берет!»; «Потасканный какой-то»; «Погрузнел, отек, как и Домогаров, очень жаль, красиво взрослеть дано не каждому»; «Тот случай, когда возраст радикально изменил внешность. До неузнаваемости. Третье фото в паспорте», — прокомментировали они.

YouTube / TV Center

Пользователи сети высказались о возможных причинах внезапно сдавшего 51-летнего любимца миллионов. «Мы его просто давно не видели, поскольку Ярослав очень мало дает интервью. Для своего возраста он прекрасно выглядит»; «Был красив, стал таким неузнаваемым. Неужели алкоголь?» — предположили поклонники.

Некоторые даже посчитали, что такие изменения ему на пользу и приобретенную грузность можно использовать в фильмах иного жанра, более мужественного. «Что-то новое во внешности, что-то голливудское. Пора амплуа романтического героя менять на амплуа героев боевиков», — подсказала фанатка.