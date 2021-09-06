Поклонницы огорчились видом постаревшего Бойко: а как вам артист?
Пользователи сети гадают, что могло случиться с любимым актером, звездой мнргих сериалов, пишет Пятый канал.
Пользователи сети гадают, что могло случиться с любимым актером, звездой мнргих сериалов, пишет Пятый канал.
Поклонницы огорчились видом постаревшего Ярослава Бойко, полюбившегося миллионам зрителей после выхода сериала «Всегда говори всегда», где он сыграл роль привлекательного возлюбленного Марии Порошиной. Изменившуюся не в лучшую сторону внешность актера они увидели в телепередаче «Мой герой». «Какой был красивый, время идет очень быстро»; «Возраст свое берет!»; «Потасканный какой-то»; «Погрузнел, отек, как и Домогаров, очень жаль, красиво взрослеть дано не каждому»; «Тот случай, когда возраст радикально изменил внешность. До неузнаваемости. Третье фото в паспорте», — прокомментировали они.
Пользователи сети высказались о возможных причинах внезапно сдавшего 51-летнего любимца миллионов. «Мы его просто давно не видели, поскольку Ярослав очень мало дает интервью. Для своего возраста он прекрасно выглядит»; «Был красив, стал таким неузнаваемым. Неужели алкоголь?» — предположили поклонники.
Некоторые даже посчитали, что такие изменения ему на пользу и приобретенную грузность можно использовать в фильмах иного жанра, более мужественного. «Что-то новое во внешности, что-то голливудское. Пора амплуа романтического героя менять на амплуа героев боевиков», — подсказала фанатка.
В мае популярный артист отпраздновал свое 51-летие. Более 20 лет Ярослав Бойков женат на хореографе Рамуне Ходоркайте, воспитывает сына Максима и дочь Эмилию. После романа с народной артисткой России Евгенией Добровольской у Ярослава родился внебрачный сын.