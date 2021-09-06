«Сорвал джек-пот»: двойник Путина из Comedy Club Дмитрий Грачев рассказал о баснословных гонорарах
Дмитрий Грачев высказался о своем творчестве и успехе в жанре пародии, пишет Topnews.
Дмитрий Грачев высказался о своем творчестве и успехе в жанре пародии, пишет Topnews.
По словам Грачева, в жизни он часто ведет себя подобно персонажу. При этом он отметил, что у самого Путина хорошее чувство юмора.
Впервые сходство с президентом России у Грачева заметили одногруппники из МГИМО, занимавшиеся стендапом. Юмористы предложили Дмитрию принять участие в сценке в роли Путина для «капустника», а затем Грачев стал вдумчиво работать над президентским образом. «В пародии важно видеть человека, а не куклу», – сказал он.
Бывший КВНщик пожурил своих коллег по пародии, делающих лишние движения и паузы в образе президента, что приводит к впечатлению наигранности. К слову, пародии на Путина приносят Дмитрию хороший доход. По его словам, больше всего он зарабатывает на корпоративах.
В качестве примера он привел одно из таких выступлений, где за 10 минут в образе «двойника Путина» Дмитрий Грачев получил 600 тысяч рублей (6 700 евро). «Я подумал, что сорвал джек-пот. Я согласен, что это очень серьезный гонорар. Однажды за день я выступил на пяти мероприятиях», – сказал он.