«Сорвал джек-пот»: двойник Путина из Comedy Club Дмитрий Грачев рассказал о баснословных гонорарах

Известный своими пародиями на президента РФ Владимира Путина резидент Comedy Club Дмитрий Грачев дал интервью YouTube-каналу «Макарена». В беседе с ведущим комик рассказал о своем творческом успехе, пришедшем к нему благодаря сходству с главой страны.

По словам Грачева, в жизни он часто ведет себя подобно персонажу. При этом он отметил, что у самого Путина хорошее чувство юмора.

Впервые сходство с президентом России у Грачева заметили одногруппники из МГИМО, занимавшиеся стендапом. Юмористы предложили Дмитрию принять участие в сценке в роли Путина для «капустника», а затем Грачев стал вдумчиво работать над президентским образом. «В пародии важно видеть человека, а не куклу», – сказал он.

Бывший КВНщик пожурил своих коллег по пародии, делающих лишние движения и паузы в образе президента, что приводит к впечатлению наигранности. К слову, пародии на Путина приносят Дмитрию хороший доход. По его словам, больше всего он зарабатывает на корпоративах.