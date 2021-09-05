Юрий Лоза высказал мнение о возродившейся группе ABBA

Будет ли коллектив так же интересен публике, как раньше? Своим мнением на эту тему в разговоре с «ФАН» поделился автор-исполнитель, бард, композитор Юрий Лоза.

По мнению музыканта, несмотря на столь воодушевленную реакцию поклонников ABBA на последние новости о коллективе, былой славы шведская поп-группа вряд ли добьется. Однако на концертах исполнителей аншлаг вполне ожидаем даже спустя годы.

«В одну реку нельзя войти дважды. Той популярности, которая была у группы, уже не достичь, но многие придут на выступление поностальгировать и вспомнить юность, а многие – посмотреть на достижения сегодняшней компьютерной графики. Вообще, трехмерные изображения артистов – это то, что будет внедряться в мировой шоу-бизнес все шире. А новые песни, конечно, уже не будут звучать так свежо и звонко, потому что возрастные изменения в организме необратимы, увы», – говорит Юрий Лоза.

К слову, деятельность шведских артистов на выпуске нового клипа и альбома не останавливается, а, очевидно, только начинается. Теперь артисты знаменитой ABBA готовят премьерную концертную программу.

Биограф ABBA Карл Магнус Пальм, как и все поклонники, с нетерпением ждет нового шоу шведского коллектива. Ранее он поделился ожиданиями от предстоящего концерта группы. Кроме того, Пальм рассказал, какой сюрприз может ждать поклонников группы на концерте.



