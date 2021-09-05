ТОП-7 имен, обладатели которых считаются самыми умными людьми

Аналитики крупнейших рекрутинговых агентств, изучив анкеты респондентов, выделили семь имен, которые носят одни из самых умных людей. Они чаще всего занимают должности, требующие высокого интеллекта, а также становятся учеными и входят в списки академиков и профессоров.

Юрий

Обладатели этого имени трудолюбивы, умны, ответственны и терпеливы. Чаще всего добиваются успеха в сферах деятельности, где необходим высокий интеллект и образованность. Юрии становятся талантливыми профессорами, инженерами, философами. Они хорошие стратеги, имеют развитую смекалку, грамотно собирают и анализируют необходимую информацию.

Виктор

Мужчины с этим именем целеустремленные и энергичные. Они добиваются успеха во многих сферах деятельности: политике, экономике, бизнесе. Викторы хорошо разбираются в точных науках, у них определенный склад ума. Часто они становятся учеными, писателями, компьютерными гениями, а также шахматистами и программистами.

Владимир

Владимиры любознательны, активны, легко обучаются. Они обычно имеют несколько образований, проявляют уверенность и твердость в принятии решений. У Владимиров ярко выраженная лидерская позиция, они умеют управлять другими людьми. Они часто занимают руководящие посты, быстро пробиваются по карьерной лестнице. Обладатели этого имени хорошо разбираются в политике и экономике. Часто становятся адвокатами или прокурорами.

Николай

Мужчины с этим именем трудолюбивы, упорны и изобретательны. Однако им присущи эгоизм, высокомерие и надменность. Но эти качества не мешают им в карьерной деятельности. Николаи часто становятся первоклассными хирургами, следователями, философами. Для них характерна высокая эрудированность, гибкий ум и нестандартное мышление.

Елена

Елены целеустремленные, активные и инициативные. Они возглавляют список женских имен, обладательницы которого считаются самыми умными. Женщины с этим именем часто занимают должности в различных сферах: им близко и банковское дело, и политика, и философия. Они становятся хорошими писателями и даже переводчиками, так как им легко даются иностранные языки.

Мария

Обладательницы этого имени имеют гибкий и изобретательный ум. Они часто занимают руководящие посты, так как не хотят довольствоваться малым. Марии упорны, талантливы, не боятся рисковать и всегда готовы взять инициативу в свои руки.

Анна

Женщины с этим именем способны быстро и четко принимать решение. Они настоящие карьеристки — работа становится смыслом их жизни. Они хорошо разбираются в различных областях: дизайнерстве, психологии, бизнесе. Часто занимают руководящие посты, создают успешные проекты, становятся лидерами в команде профессионалов.



