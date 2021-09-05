Дебют в кино, принесший 20 номинаций, и роль, подарившая мировую известность: кто такой Том Холланд?

Детство и семья

Томас Стэнли Холланд появился на свет 1 июня 1996 года в Лондоне. Его семья всегда была связана с искусством: отец - Доминик Холланд - популярный стендап-комик и телеведущий, а мать - Николь Элизабет Фрост - знаменитый фотограф. Том - старший из четырех сыновей, младшие - Сэм, Гарри и Патрик, пишет RUS.TVNET.lv.

Уже с самого детства Холланд ощущал тягу к сцене: он увлекся танцами и даже участвовал в региональных конкурсах. Именно на одном из них будущую звезду заметила помощница хореографа Питера Дарлинга, который тогда работал над спектаклем «Билли Эллиот». Том рассказывал, как пришел с родителями в театр на кастинг и, увидев очередь, решил, что у него нет шансов. Однако его взяли. Два года Холланд посвятил балету, а еще спустя два месяца получил главную роль.

Роль принесла Тому известность, но одноклассники дразнили его за увлечение танцами и прилежную учебу. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, мальчик отправился заниматься регби. Параллельно он занимался гимнастикой.

По окончании школы Холланд поступил в Лондонскую школу исполнительного искусства и технологий.

Кино

Дебют на большом экране состоялся в 2012 году в фильме «Невозможное». Исполнение артиста было настолько выдающимся, что его номинировали на премии 20 раз. В числе наград, которые получил Холланд - Hollywood Film Awards и Young Artist Awards.

Вскоре после этого копилка артиста пополнилась несколькими кинокартинами и сериалами, в числе которых «Как я теперь живу» и «В сердце моря».

В 2015-м Холланд даже выступил качестве режиссера в короткометражке «Чирикать». Тогда он сказал, что хотел бы в будущем заниматься именно режиссерством. Но, похоже, планы изменились спустя несколько дней после премьеры.

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Роль Питера Паркера, более известного как Человек-паук, была мечтой актера с детства. Услышав новости о кастинге, он сразу же записался на пробы. Чтобы получить заветную роль, Тому пришлось пройти множество этапов кастинга, в том числе совместно поработать с Робертом Дауни-младшим. Последний чуть не подставил Тома: посреди диалога Роберт вдруг начал импровизировать. Но Том не растерялся, да и занятия гимнастикой не оказались лишними в борьбе за роль.

К слову, представители компании Sony, которым принадлежат права на «Человека-паука», считали актера слишком юным, чтобы играть Питера,

поскольку бывшие исполнители этой роли были старше 25 лет, а Тому было лишь 19.