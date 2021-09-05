Дебют в кино, принесший 20 номинаций, и роль, подарившая мировую известность: кто такой Том Холланд?

Первое появление в качестве Человека-паука состоялось в фильме «Первый мститель: Противостояние», а спустя время - в сольном фильме - «Человек-паук: Возвращение домой». Так артист стал популярен во всем мире.
Забавный факт: перед фанатами Том отличился своим неумением держать язык за зубами и спойлерить моменты фильмов Marvel. Так, до выхода фильма «Мстители: Война бесконечности» актер сделал намек на судьбу Локи - персонажа Тома Хиддлстона, а затем вообще рассказал, каким будет название следующей картины о Человеке-пауке - «Вдали от дома» (студия не спешила рассказывать о нем). Говорят, что в следующей картине от Marvel - «Мстители: Финал» - Тому даже не дали полный сценарий, чтобы избежать казусов.
И снова большое кино
Хоть Marvel теперь и стала основной частью его работы, Том все же снимается и в других проектах. В 2016 году вышла картина «Затерянный город Z», которая получила по большей части положительные отзывы. Холланд выступил на одной площадке вместе с Робертом Паттинсоном, с которым они позже вновь поработали в фильме Neflix «Дьявол всегда здесь».
Трейлер: «Дьявол всегда здесь»
Личная жизнь
Артист редко говорит о личной жизни, но известно, что его первой экранной любовью была актриса Эмма Уотсон, а его первый поцелуй случился за сценой во время работы над мюзиклом «Билли Эллиот».
Ходило много разных слухов о том, с кем же Том встречается, но он никогда их не комментировал. Когда Холланд стал играть Человека-паука, ему приписывали роман с коллегой по фильмам Зендаей - еще с 2017 года, первого выхода совместной работы. Но никаких подтверждений тому не было. Звезды много времени проводили вместе, но заявляли, что они - просто друзья.
Летом 2021-го о романе Тома и Зендаи уже стали говорить как об официальном: папарацци подловили их целующимися в автомобиле.
Кроме того, известно, что артист вместе с братьями организовал в Англии фонд The Brothers Trust. Вырученные деньги они направляют на открытие различных проектов для организации продвижения искусства.
А еще Том души не чает в своей собаке по кличке Тесс. Это питбуль, девочка.
Еще один интересный факт об актере: он трижды ломал нос, не говоря уже о синяках и ссадинах - все потому, что трюки он предпочитает выполнять самостоятельно.
Что сейчас?
В этом году вышло несколько киноработ с Холландом, среди которых - экранизация одноименной книги «Поступи хаоса», где ему досталась главная роль - человека, живущего в мире, обитатели которого слышат мысли друг друга.
Еще одна заметная роль в кинокопилке актера - «По наклонной», где Том сыграл отставного военного медика с ПТСР, страдающего от наркотической зависимости. Несмотря на хорошую актерскую работу, проект получил неоднозначные отзывы.
А сейчас все ждут выхода третьей части о супергерое - «Человек-паук: Нет пути домой». Поклонники так ждали выхода трейлера, что чуть ли не призывали бойкотировать студию Sony в соцсети Twitter. Причина такого интереса - предполагается, что в новом фильме о герое появятся другие версии паука, которые ранее были сыграны Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом.
Трейлер: «Человек-паук: Нет пути домой»
Итак, в конце августа вышел долгожданный трейлер, который побил мировой рекорд по просмотрам в YouTube и соцсетях в первые 24 часа. Трейлер существенно обогнал предыдущего рекордсмена - «Мстители: Финал». Однако Магуайр и Гарфилд так и не появились в тизере, но было закинуто несколько удочек, намекающих на то, что они все же появятся в фильме.
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