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Дебют в кино, принесший 20 номинаций, и роль, подарившая мировую известность: кто такой Том Холланд?

Его дразнили в школе за любовь к танцам, но он не только не бросил их, его увлечение переросло в нечто большее - любовь к актерскому мастерству. Знакомимся ближе с любимчиком многих!

Детство и семья

Томас Стэнли Холланд появился на свет 1 июня 1996 года в Лондоне. Его семья всегда была связана с искусством: отец - Доминик Холланд - популярный стендап-комик и телеведущий, а мать - Николь Элизабет Фрост - знаменитый фотограф. Том - старший из четырех сыновей, младшие - Сэм, Гарри и Патрик, пишет RUS.TVNET.lv.

Уже с самого детства Холланд ощущал тягу к сцене: он увлекся танцами и даже участвовал в региональных конкурсах. Именно на одном из них будущую звезду заметила помощница хореографа Питера Дарлинга, который тогда работал над спектаклем «Билли Эллиот». Том рассказывал, как пришел с родителями в театр на кастинг и, увидев очередь, решил, что у него нет шансов. Однако его взяли. Два года Холланд посвятил балету, а еще спустя два месяца получил главную роль. 

Роль принесла Тому известность, но одноклассники дразнили его за увлечение танцами и прилежную учебу. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, мальчик отправился заниматься регби. Параллельно он занимался гимнастикой.

По окончании школы Холланд поступил в Лондонскую школу исполнительного искусства и технологий.

Кино

Дебют на большом экране состоялся в 2012 году в фильме «Невозможное». Исполнение артиста было настолько выдающимся, что его номинировали на премии 20 раз. В числе наград, которые получил Холланд - Hollywood Film Awards и Young Artist Awards. 

Вскоре после этого копилка артиста пополнилась несколькими кинокартинами и сериалами, в числе которых «Как я теперь живу» и «В сердце моря».

В 2015-м Холланд даже выступил качестве режиссера в короткометражке «Чирикать». Тогда он сказал, что хотел бы в будущем заниматься именно режиссерством. Но, похоже, планы изменились спустя несколько дней после премьеры. 

Видео: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о харизме и талантах Тома

Важное объявление

Роль Питера Паркера, более известного как Человек-паук, была мечтой актера с детства. Услышав новости о кастинге, он сразу же записался на пробы. Чтобы получить заветную роль, Тому пришлось пройти множество этапов кастинга, в том числе совместно поработать с Робертом Дауни-младшим. Последний чуть не подставил Тома: посреди диалога Роберт вдруг начал импровизировать. Но Том не растерялся, да и занятия гимнастикой не оказались лишними в борьбе за роль. 

К слову, представители компании Sony, которым принадлежат права на «Человека-паука», считали актера слишком юным, чтобы играть Питера,

поскольку бывшие исполнители этой роли были старше 25 лет, а Тому было лишь 19.

Он долго ждал объявления имени артиста, получившего заветную роль, и узнал о своем назначении благодаря фанатам в Instagram, а не представителям студии. Так, Том зашел на страницу Marvel и увидел пост, в котором пользователей призывали перейти на официальный сайт и увидеть, кто же стал новым Питером Паркером. Объяснять, кто им стал - излишне.

Первое появление в качестве Человека-паука состоялось в фильме «Первый мститель: Противостояние», а спустя время - в сольном фильме - «Человек-паук: Возвращение домой». Так артист стал популярен во всем мире. 

Забавный факт: перед фанатами Том отличился своим неумением держать язык за зубами и спойлерить моменты фильмов Marvel. Так, до выхода фильма «Мстители: Война бесконечности» актер сделал намек на судьбу Локи - персонажа Тома Хиддлстона, а затем вообще рассказал, каким будет название следующей картины о Человеке-пауке - «Вдали от дома» (студия не спешила рассказывать о нем). Говорят, что в следующей картине от Marvel - «Мстители: Финал» - Тому даже не дали полный сценарий, чтобы избежать казусов. 

И снова большое кино

Хоть Marvel теперь и стала основной частью его работы, Том все же снимается и в других проектах. В 2016 году вышла картина «Затерянный город Z», которая получила по большей части положительные отзывы. Холланд выступил на одной площадке вместе с Робертом Паттинсоном, с которым они позже вновь поработали в фильме Neflix «Дьявол всегда здесь». 

Трейлер: «Дьявол всегда здесь»

Личная жизнь

Артист редко говорит о личной жизни, но известно, что его первой экранной любовью была актриса Эмма Уотсон, а его первый поцелуй случился за сценой во время работы над мюзиклом «Билли Эллиот».

Ходило много разных слухов о том, с кем же Том встречается, но он никогда их не комментировал. Когда Холланд стал играть Человека-паука, ему приписывали роман с коллегой по фильмам Зендаей - еще с 2017 года, первого выхода совместной работы. Но никаких подтверждений тому не было. Звезды много времени проводили вместе, но заявляли, что они - просто друзья. 

Летом 2021-го о романе Тома и Зендаи уже стали говорить как об официальном: папарацци подловили их целующимися в автомобиле.

Кроме того, известно, что артист вместе с братьями организовал в Англии фонд The Brothers Trust. Вырученные деньги они направляют на открытие различных проектов для организации продвижения искусства.

А еще Том души не чает в своей собаке по кличке Тесс. Это питбуль, девочка. 

Еще один интересный факт об актере: он трижды ломал нос, не говоря уже о синяках и ссадинах - все потому, что трюки он предпочитает выполнять самостоятельно.

Что сейчас?

В этом году вышло несколько киноработ с Холландом, среди которых - экранизация одноименной книги «Поступи хаоса», где ему досталась главная роль - человека, живущего в мире, обитатели которого слышат мысли друг друга. 

Еще одна заметная роль в кинокопилке актера - «По наклонной», где Том сыграл отставного военного медика с ПТСР, страдающего от наркотической зависимости. Несмотря на хорошую актерскую работу, проект получил неоднозначные отзывы.

А сейчас все ждут выхода третьей части о супергерое - «Человек-паук: Нет пути домой». Поклонники так ждали выхода трейлера, что чуть ли не призывали бойкотировать студию Sony в соцсети Twitter. Причина такого интереса - предполагается, что в новом фильме о герое появятся другие версии паука, которые ранее были сыграны Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. 

Трейлер: «Человек-паук: Нет пути домой»

Итак, в конце августа вышел долгожданный трейлер, который побил мировой рекорд по просмотрам в YouTube и соцсетях в первые 24 часа. Трейлер существенно обогнал предыдущего рекордсмена - «Мстители: Финал». Однако Магуайр и Гарфилд так и не появились в тизере, но было закинуто несколько удочек, намекающих на то, что они все же появятся в фильме. 


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