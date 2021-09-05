Секс, наркотики и рок-н-ролл в жизни Фредди Меркьюри

Через пять месяцев Мэри Остин и Меркьюри уже съехались. Они прожили вместе шесть лет. «У него были отношения с девушками, но вряд ли серьезные. А с ней — наоборот. Они были идеальной парой, оба такие скромные. Мэри можно назвать любовью всей его жизни», — подчеркнул Брайан.

Но постепенно идиллия начала рушиться. Подозрения Мэри Остин об измене оправдались после одного серьезного разговора с Фредди. «Я осознавала, что все изменилось, когда он вступил в John Reid Enterprises. Не знала, где он и с кем, догадывалась, но не хотела верить. Он запутался, его мучили мысли, что-то грызло изнутри, это был не Фредди. Не таким я его знала с самого начала. Потом он сам признал, что проблема существует уже два года», — вспоминала избранница музыканта.

После откровения Меркьюри успокоился: он был рад, что Мэри не злится и отпускает его, предоставляя полную свободу. С расставанием их отношения перешли в крепкую дружбу. А для поклонников творчества артиста песня Love Of My Life, посвященная Остин, навсегда осталась одной из самых трогательных и искренних.

Внутренний конфликт и болезнь

Времена менялись, и Фредди Меркьюри тоже. В 1980-м он коротко постригся и отрастил усы, что понравилось далеко не всем зрителям и критикам. Все чаще музыкант размышлял о поисках себя, новых образов и песен. Это привело к тому, что в 1983-м группа взяла отпуск, а Фредди поехал в Мюнхен для записи сольного альбома.

Сама студия в Германии обладала мрачной атмосферой, как говорили коллеги артиста. К тому же, в местных барах Меркьюри связался с неподходящей компанией. Настало время вечеринок, длившихся по три недели, случайных связей и целого моря наркотиков. Что касается пластинки, то лишь три сингла I Was Born to Love You, Living on My Own и Made in Heaven имели успех. Фредди открылась простая истина: группа оказалась нужна ему гораздо больше, чем он полагал. Разбитый и уставший от бесконечной череды тусовок, вокалист вернулся домой.

Его ждали новые победы: грандиозное выступление на «живом» концерте стадиона «Уэмбли» в 1985-м вернуло Queen статус культовой группы. Пожалуй, именно выход Фредди Меркьюри запомнился зрителям больше всего. На шоу пришли 75 тысяч человек, не говоря уже о всемирной трансляции по телевидению.

Неожиданным успехом для рок-музыканта оказалось сотрудничество с оперной дивой Монтсеррат Кабалье. Песня Barselona, исполненная артистами дуэтом, через несколько лет стала гимном Олимпиады. Но Фредди об этом так и не узнал.