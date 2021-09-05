Секс, наркотики и рок-н-ролл в жизни Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри — это не только вокалист с огромным диапазоном голоса, но и величайший шоумен, превращавший сцену в театр, где он был ведущим актером. «Я не хочу быть какой-то там звездой, я стану легендой», — эти слова артиста стали пророческими.
Коллеги твердили: талант Фредди беспределен. Ему многое прощали — капризы, дерзкие выходки, скандалы, — ведь знали, что Меркьюри способен перевернуть мир музыки. Вокалист действительно стал своего рода революционером, новатором и гением, основав Queen. Вместе артисты создали десятки хитов, концертов, клипов. И было бы еще больше, так как в голове Фредди Меркьюри постоянно рождались свежие идеи.
5 сентября вокалисту могло бы исполниться 75, но судьба отмерила ему срок лишь в 45. Что же сгубило культового исполнителя: пороки, амбиции или любовь?
Фаррух Балсара, которого впоследствии миллионы поклонников узнали под псевдонимом Фредди Меркьюри, появился на свет в Каменном городе Занзибара. Красивое название населенного пункта не соответствовало действительности.
«Здесь прекрасные пляжи, чистая вода, очень жарко. Потрясающее место: нетронутое, грязное и дурно пахнущее. На время сюда заехать можно, но жить — боюсь, нет», — иронизировала сестра артиста Кашмира в документальном фильме «Фредди Меркьюри. Нерасказанная история».
В то же время жизнь будущего певца в Танзании имела мало общего со стереотипами о голодной Африке. Папа Фарруха работал кассиром при Верховном суде Уэльса, так что семья не нуждалась. Родители хотели обеспечить сыну лучшее будущее, поэтому восьмилетнего мальчика отправили учиться в Индию. Уже тогда ребенок увлекся музыкой, в частности, творчеством болливудской артистки Латы Мангешкар.
«Когда мы ходили в гости или на дни рождения, он часто пел, когда просили. Ему нравилось дарить людям счастье», — рассказывала мама рок-звезды.
В Бомбее Фаррух жил с тетей, которая повлияла на его становление, отправив на занятия по фортепьяно. Вскоре Балсара создал с друзьями группу The Hectics и начал называть себя Фредди. Кроме того, юноша прекрасно рисовал, еще не зная, что ему ближе: музыка или живопись. А вот отношения с девушками у талантливого парня не клеились. Первой любовью будущей звезды Великобритании стала одноклассница Гита, местная красавица. На певца с кривыми зубами и засаленными волосами она не обращала внимания, хотя позднее согласилась на несколько скромных свиданий.
Затем случилось сразу несколько событий, изменивших судьбу Балсары. Школьник провалил экзамены в 10-й класс и вернулся в Занзибар. Но на родине он пробыл недолго: из-за политических волнений семья Фарруха приняла решение перебраться в Англию. Европейская страна поразила певца разнообразием музыкальных жанров. Его новым кумиром стал Джимми Хендрикс.
Однако колледж Фредди выбрал не музыкальный, а художественный, где занялся графическим иллюстрированием. Кто бы мог подумать, что талант к рисованию со временем позволит артисту создать герб и символику Queen?