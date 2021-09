Секс, наркотики и рок-н-ролл в жизни Фредди Меркьюри

Сама студия в Германии обладала мрачной атмосферой, как говорили коллеги артиста. К тому же, в местных барах Меркьюри связался с неподходящей компанией. Настало время вечеринок, длившихся по три недели, случайных связей и целого моря наркотиков. Что касается пластинки, то лишь три сингла I Was Born to Love You, Living on My Own и Made in Heaven имели успех. Фредди открылась простая истина: группа оказалась нужна ему гораздо больше, чем он полагал. Разбитый и уставший от бесконечной череды тусовок, вокалист вернулся домой.