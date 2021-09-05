Парень нашел легкий способ заработать, соблазняя по переписке девушек, которые уже заняты

Когда речь идет о бизнесе в соцсетях, последнее, что может прийти в голову, — это услуги проверки вторых половинок на верность. Блогер Ксавье Лонг и сам едва ли бы до этого додумался, если бы несколько месяцев назад незнакомец не предложил ему подзаработать, пишет Life.ru.

«Недавно незнакомый парень написал мне в директ «Инстаграма» с просьбой проверить его девушку на верность. Я все сделал, как он просил, записав переписку на видео. Это и побудило меня заниматься разоблачениями на постоянной основе» - рассказал Ксавье Лонг.

С тех пор Ксавье публикует переписки с девушками в своем TikTok-аккаунте iceyxavier1. Конечно, все имена и фотографии он прячет, чтобы было невозможно понять, с кем именно он разговаривает. Но, несмотря на это, видео постоянно становятся вирусными. Обычно все сообщения от «заказчиков» начинаются примерно одинаково. Вот одно из них.

«Привет, бро! Последнее время моя девушка ведет себя довольно странно. Не хочу строить никаких предположений, но не мог бы ты подкатить к ней в директе и посмотреть, клюнет ли она?» - сообщение, с которого началась карьера Ксавье

Тогда Ксавье написал девушке. Долго раскалывать потенциальную предательницу не пришлось.

— Привет!

— Привет, у меня парень есть…

— Хех, это проблема?

— Ой, прекращай.

— Нет, это ты давай прекращай и дай мне свой аккаунт в SnapChat.

— А как же мой парень?

— Это будет нашим секретом.

— Ок, тогда я скажу, что ты мой старый друг.

Когда девушка отправила Ксавье свой номер и эмодзи сердечка, он записал переписку и отправил все заказчику. Это же видео в «Тиктоке» набрало больше 700 тысяч просмотров.

С тех пор парень регулярно проверяет девушек на вшивость, причем зарабатывает на этом неплохие деньги. Всего за неделю 20-летний американец умудряется заработать две тысячи долларов (145 тысяч рублей), пишет Vice. Кроме того, его аккаунт в TikTok стал вирусным. На него подписано больше 350 тысяч человек, а ролики в общей сложности собрали больше пяти миллионов просмотров.



