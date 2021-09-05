Читатель: Ülemiste забит клиентами, неужели тратят пенсионные деньги?

Многие эстонцы получили из пенсионного фонда на банковский счет приличную сумму денег. И прямо сейчас сотни людей заполняют торговые центры, чтобы купить дорогие ювелирные изделия, электронику и одежду, создавая длинные очереди в магазинах.

По словам Агнес, которая связалась с Elu24, она не забирала деньги из пенсионного фонда, и посещение центра Ülemiste по субботам для нее - нормальное занятие. «Запарковаться вообще негде! Все возможные закаулки забиты машинами», - недоумевает женщина.

По мнению Агнес, даже на Рождество она не видела такого скопления людей. «Клиент, который только что вышел из Euronics, сказал, что он сразу купил большой смарт-телевизор. Даже в ювелирных магазинах длинные очереди. Неужели для всего этого используются пенсионные деньги?» - спрашивает Агнес.

Клиент Тыну тоже в шоке от происходящего. «К тому же, люди пренебрегают ношением масок. Никакой сознательности!» - обеспокоен мужчина.



